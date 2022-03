Tko je ubijeni veteran iz Ploča? Mitar je skupljao željezo i papir: 'Ne stidim se nikakvog posla'

Mitar Radulović, čovjek koji je danas ubijen u Pločama, skupljao je željezo i stari papir. Zbog toga je svakodnevno znao propješačiti najmanje deset kilometara kroz ulice grada, penjući se na katove pločanskih zgrada i deponirajući željezo i papir u improviziranome skladištu na mjestu bivših lučkih baraka, čekajući povoljnu cijenu da bi ih prodao u Jadransirovinu.

Zvali su ga 'Kralj željeza' jer je ulice potpuno očistio od željeznoga i sličnog otpada, prenosi Rogotin.hr

- Ništa mi nije teško raditi i ne stidim se nikakvoga posla. U ovim kolicima u zadnje sam četiri godine prevezao preko 200 tona željeza. Na žalost, prije je bila bolja cijena, oko jedne kune po kilogramu, a sada moram biti zadovoljan kada ga prodam za upola manju cijenu. Uz to, kad platim porez i druga davanja, ne ostane baš previše. Ipak volim ovaj posao, o kojem do prije nekoliko godina ništa nisam znao. Stalno sam u kontaktu s ljudima, a po potrebi obavljam i sve vrste fizičkih poslova, od čišćenja podruma do nošenja namještaja na više katove u zgradama. Nekada sam prodavao ribu i voće, ali u zadnje vrijeme posvetio sam se samo željeznom otpadu i starom papiru, kojih zaista ima dosta - rekao je Mitar 2020. godine.

Prošao bojišta od Dubrovnika do Maslenice

Mitar je bio branitelj s dijagnozom PTSP-a. U Domovinskom ratu borio se gotovo četiri godine. Prošao je brojna bojišta od Dubrovnika do Maslenice i bezbroj puta se izlagao smrtnoj opasnosti.

- Liječim se fizičkim radom, to mi pomaže, a, nakon svakog obavljenog posla, osim financijske dobiti, važan mi je osjećaj da radim nešto korisno, odnosno da doprinosim čistoći i boljem izgledu svoga grada - objašnjavao je tad Mitar svoje aktivnosti.

Pločani o njemu imaju samo riječi hvale. Kažu, bio je dobar, vrijedan i zadovoljan svojim životom koji je, nažalost, prerano ugašen.

