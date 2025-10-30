Iako je dugo u politici, Lacković nije jedan od onih eksponiranijih političara za kojega zna šira javnost. Međutim, sad je ključna 76. ruka u Saboru
Tko je Željko Lacković? Od deva i Bandića do 76. ruke u Saboru
Ne vjerujem da će biti neke drame oko većine, ali Željko je ovim pokazao da misli svojom glavom u Saboru. On je na odboru iznio svoje mišljenje da je Zakon o kaznenom postupku tako postavljen da će pasti na Ustavnom sudu, nije ga podržao, ali s njim nitko dalje nije razgovarao. I onda se čude što je bio suzdržan, kaže nam jedan dobar poznanik saborskog nezavisnog zastupnika Željka Lackovića.
