Tko je Željko Lacković? Od deva i Bandića do 76. ruke u Saboru

Ne vjerujem da će biti neke drame oko većine, ali Željko je ovim pokazao da misli svojom glavom u Saboru. On je na odboru iznio svoje mišljenje da je Zakon o kaznenom postupku tako postavljen da će pasti na Ustavnom sudu, nije ga podržao, ali s njim nitko dalje nije razgovarao. I onda se čude što je bio suzdržan, kaže nam jedan dobar poznanik saborskog nezavisnog zastupnika Željka Lackovića.

