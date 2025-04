Tko je žena koja je kupovala hotele po Hrvatskoj? Vojsci Ukrajine prodavala 'zlatna jaja'

Ukrajinski Nacionalni ured za borbu protiv korupcije (NABU) i Ured specijaliziranog tužitelja za borbu protiv korupcije (SAPO) razotkrili su pronevjeru 733 milijuna ukrajinskih hrivnji (16,5 milijuna eura) tijekom nabave hrane za ukrajinsku vojsku. Sumnja se da je jedna od osumnjičenih i Tetjana Glinjana, ukrajinska poduzetnica koja je dulje živjela u Hrvatskoj i investirala milijunske svote, piše Večernji list.

Podsjetimo, u ovoj aferi su osumnjičeni bivši načelnik u Ministarstvu obrane, vlasnik tvrtki za opskrbu, dvojica direktora poduzeća i još jedna osoba. Tereti ih se za pronevjeru državnih sredstava usred ruske invazije punog opsega, prenosi Ukrajinska Pravda.

Istražitelji su utvrdili da su tijekom 2022. i 2023. godine zalihe hrane za vojsku bile raspoređene putem unaprijed sastavljenih "kompleta hrane" iz kataloga s 409 artikala. Samo 10% tih proizvoda, poput povrća, žitarica, mesa i vode, redovito se naručivalo, dok su ostali proizvodi, uključujući začine, želatinu ili bobičasto voće, rijetko ili nikada naručivani zbog njihove sezonske prirode. Ovaj sustav omogućio je dobavljačima manipulaciju cijenama, napuhujući troškove traženih proizvoda, dok su snižavali cijene manje popularnih ili sezonskih proizvoda.

O Tetjani Glinjani smo već pisali lani. Naveli smo kako je Tetjana ukrajinska poduzetnica koja već neko vrijeme živi u Hrvatskoj i investira milijunske svote. Ona je 2024. u Brelima je prijavila policiji nestanak pune torbe novca s 20.000 eura i još nekim dragocjenostima. Cijeli slučaj je istraživala policija.

Ukrajinka je inače poznata po dugogodišnjoj prodaju prehrambenih proizvoda ukrajinskoj vojsci po iznimno visokim cijenama, zbog čega je meta kritika u domovini. Primjerice, njezine su tvrtke prodavale vojsci jaja za 0,41 eura komad u vrijeme dok je cijena jaja bila nekoliko puta manja.

Kako su pisali ukrajinski mediji, u ugovoru iz 2023. obična heljda koštala je ukrajinsku vojsku na veliko 1,59 eura po kilogramu, a prema tamošnjem Državnom odboru za statistiku maloprodajne cijene heljde u tom razdoblju bile su jedan i po do dva puta manje. U srpnju je heljda već koštala 1,15 eura, a do kraja godine cijena je pala na 0,77 eura. Profit tvrtki vezanih uz Glinjanu bio je enorman. Glinjana ima prebivalište u Brelima, u velikoj kući od 1500 kvadrata s još oko 1500 kvadrata dvorišta odmah uz more, ima i OIB što sugerira da najvjerojatnije ima i naše državljanstvo, pisao je Večernji list.

Upravo pred tom kućom u Brelima ostavila je torbu s velikom količinom novca i torba je, kako je rekla polciiji, jednostavno nestala. Slučaj se vodi kao utaja.

Nešto ranije, Slobodna Dalmacija pisala je o čudnim investicijama Tetjane Glinjane u Splitu. Tamo je najprije kupila tri hotela: Mirari s 18 soba i bazenom na krovu, Oru s 24 sobe i kongresnim centrom za 50 osoba te Luxe 30 soba, SPA centrom i konferencijskom dvoranom. Četiri mjeseca kasnije ih je, čini se, prodala. Novi vlasnik je tad postao Dijan Jahjefendić, inače bivši suprug Ane Gruice, kasnije i vlasnik Dijan Gyma.

Glinjana je, piše Slobodna, 2015. bila optužena za podmićivanje pukovnika nacionalne garde da bi joj namjestio natječaj za nabavu hrane vojsci. U tom postupku je uvjetno osuđen njen zet Ruslan Bereziuk, čija supruga ima stan na splitskome Žnjanu.