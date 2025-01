Tko je žena koja je postala nova zvijezda HDZ-a? Ta menadžerica želi se svađati čak i s Muskom...

Dan nakon izbornog debakla u hotelu Westin, apsolutni hit na društvenim mrežama postala je HDZ-ovka Tea Franić, koja je dala ekskluzivno izjavu za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:14 Reakcije na rezultate u stožeru Primorca | Video: Luka Safundžić/24sata

- Vjerujem da ćemo se dobro pripremiti za nadolazeće lokalne izbore. Što se tiče ovog rezultata, smatram da, ja sam očekivala puno više. Ali nažalost, isto sam tako očekivala prolaznost na suprotnoj strani. Razlika je za mene dosta velika, odnosno nije očekivana, nije realna i smatram da je vrlo moguće iskonstruirana, na neke druge načine. Isto tako tko je predsjednik, to sam isto već rekla, on je jedna vrsta režimskog predsjednika kojem naravno sljeduju i neredi na Kosovu prije pripremanja ulaska BiH u Europsku uniju. Samim time on je režimski predsjednik, u naravi on izvršava samo volju nekih drugih ljudi - rekla je.

HDZ-ovka Tea Franić privukla je sinoć pažnju izjavom da je Milanović režimski predsjednik i da mu slijede neredi na Kosovu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istaknula je i kako je izlaznost jako mala.

- Što se tiče predsjednika, jako je velika izlaznost, čak i malo nadnaravna, neočekivana za predsjednika, odnosno za Milanovića. Ali da, kod nas je podbacila ta izlaznost. Ne znam koji je problem s apsolutnim biračima i je li riječ o stvarnim biračima ili o nekim drugim vrstama birača - istaknula je Franić.

- Ljudi nisu kaznili Milanovića za ovih prethodnih pet godina," komentirao je novinar na što je ona odgovorila: "Vjerojatno ljudi nisu uključeni, tko zna tko je glasao. Ali zato ima podršku nekakvih nepoznatih kadrova koji mu naravno daju podršku za sve ove nerede koji budu sada prethodili, za Kosovo i svugdje drugdje, je l' - zaključila je Franić.

Ona je naime u Stožeru HDZ-a bila u društvu Marice Briški, koja radi u odijelu gospodarstva u Slatinskoj banci. Inače, Franić je vlasnica obrta za posredovanje nekretninama, koja je i na društvenim mrežama dosta aktivna.

- S kojim razlogom me psihopat Elon Musk s tajnim službama još uvijek prati i pušta sirene oko mog stana? Još uvijek me kontaktira s nigerijskog broja - napisala je svojedobno. Objavila je i fotografiju mjeseca uz koju je napisala: "Zločin za vrijeme punog i mladog mjeseca. Plus slušanje telefona i čitanje e-pošte. Mjesec bi mogao trajati do 25. siječnja 2025. godine kada Musk ispljuje svemirsko smeće. I kad svoju kriminalnu karmu prebaci na žensku osobu i maltretira je na sve načine sa svojim dečkima iz NASA-e".

Još prije četiri godine Jutarnji list je pisao da je mendžerica Tea F. uhićena zbog sumnji da je više od godinu dana maltretirala Nikicu Jelavića i tražila od njega da joj sredi poslovne prostore te mu prijetila likvidacijom. Kasnije je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja ta rođena Makaranka sa zavidnom karijerom nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.