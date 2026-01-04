Tko je žena Nicolása Madura? Odvjetnica koja je spasila Huga Cháveza i postala moćna figura

U ranim jutarnjim satima 3. siječnja 2026. godine, američke trupe izvele su munjevitu vojnu operaciju u Caracasu. Uhićen je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro, no s njim je iz spavaće sobe odvedena i njegova supruga Cilia Flores, žena koja je više od desetljeća bila ne samo prva dama, već i njegova glavna savjetnica te jedna od najmoćnijih figura u zemlji. Par je hitno prebačen u Sjedinjene Države gdje ih čekaju teške optužbe za trgovinu drogom i terorizam.

Flores, koju Maduro od milja zove "Cilita", u službenom žargonu socijalističkog pokreta poznatog kao čavizam nosi titulu "prve borkinje" (Primera Combatiente), odbacujući "aristokratski koncept" prve dame. Njezina priča nije samo priča o supruzi autoritarnog vođe, to je priča o ženi koja je vlastitim političkim kapitalom gradila karijeru, djelujući iz sjene kao ključna figura režima.

Odvjetnica koja je spasila Cháveza

Cilia Adela Flores rođena je 15. listopada 1956. u skromnoj obitelji, a odrasla je u radničkim četvrtima zapadnog Caracasa. Diplomirala je pravo na Sveučilištu Santa María, specijaliziravši se za radno i kazneno pravo. Njezin ulazak u visoku politiku bio je izravno vezan za oca socijalističke revolucije, Huga Cháveza.

Foto: Profimedia

Nakon neuspjelog pokušaja državnog udara 1992. godine, Flores je stala na čelo odvjetničkog tima koji je branio uhićenog Cháveza i njegove suradnike. Upravo je ona bila ključna za njegovo oslobađanje iz zatvora dvije godine kasnije. U tim turbulentnim danima, boreći se za slobodu budućeg predsjednika, upoznala je i svog budućeg supruga, Nicolása Madura, koji je također bio gorljivi aktivist u kampanji. Od tada su postali nerazdvojan par, ali Flores je uvijek gradila vlastiti politički put.

U jednom od rijetkih prisjećanja na te dane, u suprugovom podcastu 2023. godine, opisala je njihov susret.

​- Tijekom te borbe za Chávezovo oslobađanje, bili smo uključeni u ulične aktivnosti. Uvijek se sjećam sastanka u Catiji, i kad je jedan mladić zatražio riječ, progovorio je, a ja sam samo zurila u njega. Rekla sam si: 'Kako je inteligentan' - ispričala je Flores.

Vlastiti uspon: Prva žena na čelu parlamenta

Nakon što je Chávez 1998. pobijedio na predsjedničkim izborima, Cilia Flores postala je jedna od najmoćnijih žena u venezuelanskoj politici. Godine 2000. izabrana je za zastupnicu u Narodnoj skupštini, a 2006. ispisala je povijest postavši prva žena na čelu parlamenta. Na toj je poziciji naslijedila upravo Madura, kojeg je Chávez imenovao ministrom vanjskih poslova. Njezin mandat ostao je zapamćen po kontroverznoj odluci da zabrani novinarima ulazak u dvoranu za sjednice.

Foto: MANAURE QUINTERO/REUTERS

Kao nepokolebljiva čavistica, nastavila je svoj uspon. Od 2009. do 2011. bila je druga potpredsjednica vladajuće Ujedinjene socijalističke partije Venezuele (PSUV), a 2012. godine Chávez ju je imenovao glavnom državnom odvjetnicom. Zajedno s Madurom, tadašnjim potpredsjednikom, bila je uz Cháveza u njegovim posljednjim danima dok se liječio od raka na Kubi. Njezina odanost bila je neupitna; kada je 2015. otvorila profil na Twitteru, u opisu joj je stajalo "Chávezova kći".

"Prva borkinja" i moć iza prijestolja

Vjenčali su se u srpnju 2013., nekoliko mjeseci nakon što je Maduro tijesno pobijedio na predsjedničkim izborima. Tada je Flores, barem prividno, zakoračila u sjenu.

- Ima značajnu političku pozadinu. Kad je postala prva dama, povukla se u drugi plan. Ali za mnoge, ona je moć iza prijestolja ili vrhunska savjetnica. Rijetko daje javne izjave, ne natječe se za pažnju, uvijek je korak iza - objasnila je za CNN Carmen Arteaga, doktorica političkih znanosti sa Sveučilišta Simón Bolívar.

Stručnjaci se slažu da je njezina podrška bila presudna za Madura u godinama nakon Chávezove smrti, kada je konsolidirao vlast unutar pokreta koji su potresali unutarnji sukobi. Iako nikada nije formalizirala dvostruko vodstvo poput para Ortega-Murillo u Nikaragvi, njezin je utjecaj bio neupitan. Kritičari tvrde da je pod njezinim utjecajem pravosuđe postalo potpuno politizirano te da u više od dva desetljeća nije donesena nijedna presuda protiv države.

Nepotizam, "narko-nećaci" i sankcije

Njezinu karijeru pratile su brojne kontroverze. Još dok je bila na čelu parlamenta, optuživali su je za nepotizam, tvrdeći da je zaposlila desetke rođaka. U intervjuu za španjolski list La Vanguardia, odbacila je to kao klevetničku kampanju, ali je potvrdila zapošljavanja.

​- Da, članovi moje obitelji zaposleni su na temelju vlastitih zasluga. Ponosna sam na njih i branit ću njihov rad kad god je to potrebno - izjavila je.

Foto: Maxwell Briceno/REUTERS

Ipak, najveći skandal koji je potresao obitelj dogodio se 2015. godine. Dva njezina nećaka, Efraín Antonio Campos Flores i Francisco Flores de Freitas, uhićeni su na Haitiju u tajnoj operaciji američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Pokušali su dogovoriti transport 800 kilograma kokaina u New York. Obojica su osuđena na 18 godina zatvora u SAD-u. Flores je incident nazvala "otmicom", no slučaj je nanio nepopravljivu štetu ugledu režima.

Zbog optužbi za korupciju, potkopavanje demokracije i kršenje ljudskih prava, Cilia Flores našla se pod sankcijama SAD-a, Kanade i Paname. Kada je američko ministarstvo financija 2018. uvelo sankcije protiv nje i najbližeg Madurovog kruga, predsjednik je bijesno reagirao.

​- Ako me želite napasti, napadnite mene. Ne petljajte se s Ciliom. Ne petljajte se s obitelji. Ne budite kukavice! Njezin jedini zločin je to što je moja žena - poručio je Maduro.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Suočavanje s američkim pravosuđem

Unatoč međunarodnom pritisku, Flores je ostala aktivna u politici, prvo kao članica Ustavotvorne skupštine 2017., a zatim kao ponovno izabrana zastupnica u Narodnoj skupštini 2021. godine, na kojoj je funkciji i dočekala uhićenje.

Sada se, zajedno sa suprugom i sinom Nicolásom Madurom Guerrom, suočava s optužnicom Južnog okruga New Yorka. Tereti ih se za sudjelovanje u narkoterorističkoj zavjeri, uvoz kokaina i posjedovanje automatskog oružja.