Tko je žena Petea Hegsetha, Trumpovog ministra koji joj je u grupi odavao tajne podatke?

Jennifer Rauchet Hegseth, supruga američkog ministra obrane Petea Hegsetha, našla se u središtu najnovijeg skandala koji potresa Pentagon. Njezino ime pojavilo se na popisu članova privatne grupe za razmjenu poruka na aplikaciji Signal, gdje je njezin suprug navodno dijelio osjetljive vojne informacije o planiranim napadima u Jemenu, unatoč tome što ona nije zaposlenica Ministarstva obrane niti ima potrebne sigurnosne provjere.

Od Fox Newsa do Pentagonskog kruga moći

Jennifer Rauchet Hegseth nije nepoznato ime u medijskim krugovima, posebice onima bliskim konzervativnoj sceni. Prije braka s Peteom Hegsethom, radila je kao izvršna producentica na popularnoj emisiji "Fox and Friends" na kanalu Fox News, gdje je Hegseth bio čest gost, a kasnije i suvoditelj od 2017. godine. Upravo na poslu su se i upoznali.

Ona je treća supruga Petea Hegsetha, a par ima zajedničku sedmogodišnju kćer. Iako nije formalno zaposlena u Pentagonu, Rauchet je često putovala sa suprugom na službena putovanja u inozemstvo, što je već ranije izazivalo kritike.

Posebno je sporno bilo njezino prisustvo na sastancima s visokim stranim dužnosnicima, uključujući sastanak s britanskim ministrom obrane Johnom Healyjem i admiralom Tonyjem Radakinom u Pentagonu u ožujku, kao i na sastanku ministara obrane NATO-a, gdje su se, prema izvještajima The Wall Street Journala, raspravljale osjetljive informacije.

Foto: Profimedia

Novi skandal: Privatni chat "Defense | Team Huddle"

Najnovija otkrića, koja je prvi objavio The New York Times, ukazuju na postojanje druge privatne Signal grupe, nazvane "Defense | Team Huddle", koju je navodno osnovao sam ministar Hegseth u siječnju, prije svoje potvrde na dužnost. Ova grupa, prema izvorima upoznatim sa situacijom, uključivala je njegovu suprugu Jennifer, brata Phila Hegsetha (koji radi kao viši savjetnik u Pentagonu) i osobnog odvjetnika Timothyja C. Parlatorea, uz još desetak najbližih suradnika.

U toj je grupi ministar Hegseth 15. ožujka, koristeći svoj privatni, a ne službeni telefon, navodno podijelio "detaljne informacije" o nadolazećim zračnim udarima na položaje Hutista u Jemenu. Informacije su, prema četiri izvora, uključivale rasporede letova za borbene zrakoplove F/A-18 Hornet – suštinski iste planove koje je istog dana podijelio u drugoj Signal grupi u koju je greškom bio uključen i glavni urednik časopisa The Atlantic, Jeffrey Goldberg, što je izazvalo prvi veliki skandal.

Izvori navode da je grupa "Defense | Team Huddle" inicijalno bila zamišljena za rutinske administrativne i organizacijske informacije, te da Hegseth obično nije dijelio osjetljive operativne detalje. Međutim, navodno je bio upozoren dan ili dva prije napada u Jemenu da ne koristi tu grupu za takve svrhe, jer Signal, iako kriptiran, ne smatra se dovoljno sigurnim kanalom za raspravu o visoko povjerljivim ratnim planovima u usporedbi sa službenim vladinim komunikacijskim sustavima. Unatoč upozorenjima, Hegseth je navodno nastavio koristiti privatni telefon i spornu grupu.

Foto: Profimedia

Megaskandal u Pentagonu

Ovaj drugi incident dodatno je pojačao kritike na račun Hegsethovog rasuđivanja i upravljanja Ministarstvom obrane. Korištenje komercijalnih aplikacija poput Signala za službenu komunikaciju, posebno onu koja uključuje vojne operacije, smatra se potencijalnim kršenjem Zakona o špijunaži i Zakona o federalnim zapisima (Federal Records Act), jer Signal omogućuje brisanje poruka. Ured vršitelja dužnosti glavnog inspektora Pentagona već je pokrenuo istragu o prvom incidentu s Goldbergom kako bi utvrdio jesu li prekršene politike Ministarstva obrane. Nejasno je obuhvaća li istraga sada i ovu drugu, novootkrivenu grupu.

U međuvremenu, kaos u Pentagonu se nastavlja. Dvojica Hegsethovih viših savjetnika, Dan Caldwell i Darin Selnick, koji su također bili članovi chata "Defense | Team Huddle", nedavno su otpušteni i ispraćeni iz zgrade usred istrage o curenju neovlaštenih informacija, što oni negiraju. Politički pritisak na Hegsetha raste. Demokratska senatorica Tammy Duckworth i vođa manjine u Senatu Chuck Schumer pozvali su na njegovu ostavku, odnosno smjenu, tvrdeći da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Bivši tajnik za transport Pete Buttigieg nazvao ga je "nesposobnim za vodstvo", ističući da je dijeljenje informacija o borbenim operacijama s osobama bez ovlaštenja, poput supruge, "uvreda za naše trupe".

Foto: Profimedia

Uključivanje Jennifer Rauchet Hegseth u privatnu Signal grupu gdje su se dijelili detalji vojnih operacija postavlja ozbiljna pitanja o prosudbi ministra obrane i poštivanju sigurnosnih protokola unutar jedne od najvažnijih institucija SAD-a. Dok istraga traje, ovaj skandal dodatno naglašava zabrinutost oko transparentnosti, sigurnosti komunikacija i mogućeg sukoba interesa na najvišim razinama američke vlade pod vodstvom predsjednika Trumpa.