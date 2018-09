Tko kaže da ne rade reforme!? Državni vrh stegnuo je remen!

Strukturne reforme su tu, one se provode, i ne nasjedajte na priče da ih nema. To treba tumačiti i objasniti našim građanima, ali i članovima stranke, rekao je u petak Andrej Plenković.

Hrvatski državni vrh doista je proveo najmanje tri energične reforme, koje mogu negirati samo slijepci, zlobnici ili jalnuši iz oporbe. Andrej Plenković stupio je na dužnost premijera sa 103 kilograma težine, skladno raspodijeljena na 195 centimetara visine. Naporna godina, Agrokor, Borg, ploča u Jasenovcu i slične, urnebesno stresne situacije, uz neizbježne poslovne ručkove, uskoro su ga lansirali na 123 kilograma, što je premijer u nekoliko navrata komentirao vidno snužden. Zadnji put kod Šprajca, gdje je na spomen tjelesne težine lagano tiltao. Činilo se da ga kilogrami muče više od Bernardića i Culeja zajedno; njih se, naime, znatno teže riješiti.

Naši izvori iz vlade dojavili su nam, međutim, kako je Plenković u međuvremenu skinuo čak 9 kilograma! Još uvijek ima preko 110, više od početne 103 na početku mandata, ali manje od dosegnute rekordne težine. Premijer je izuzetno zadovoljan novom linijom - nakon što je nacija stegnula remen, sad je to isto učinio i on. Nekidan je ponosno pozirao pred novinarima i fotoreporterima, blistajući od sreće kao mladi mjesec. Kako je smršavio? “Riječ je o kombinaciji discipline i nekih metoda” objašnjavaju nam u Vladi, ali ne otkrivaju koje su to “neke metode” pa cijela priča ostaje obavijena velom tajne.

-Plenkovićevo mršavljenje može vam biti dosta pouzdan indikator da se sprema na izbore, kaže nam izvor iz oporbe.

- Tako je bilo i prošli put, za kampanju je jako smršavio i bio vrlo, vrlo fit. On zna koliko je to važno kao element utjecaja na mase...

I Kolinda Grabar Kitarović skinula je u višemjesečnoj dijeti neidentificiran ali poveći broj kilograma, no precizan podatak - kao i narav dijete koja je do njega dovela - u Uredu čuvaju kao tajnu. I tu je riječ o kombinaciji discipline i “nekih metoda”. Mediji nagađaju o skinutih pet do deset kilograma, neki kažu čak i 17 do 20! U javnost su procurili tek neki detalji “Kolindine dijete”. Ključ tajne je - kažu prizemni izvori s Pantovčaka - u tri obroka dnevno. Ujutro je dopušteno sve osim kruha, štoviše, uputno je da hrana bude kalorična - čvarci, slanina itd. Za ručak se uzima samo lagana salata, večera je od piletine i povrća. Kasna večera je zabranjena - dozvoljeno je jesti do 18 sati, i točka. Slatkiši su najstrože zabranjeni!

Snažan je i vidljiv i zaokret u modnom izrazu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, čija bradica - točnije, sada već brada, a nastavi li ovim tempom, možda i bradurina nalik onoj koju ima Mojsije u filmu Cecila B. De Millea - danima zaokuplja pažnju javnosti. Čak dva portala objavila su anketu o njoj. Od 1350 građana koji su sudjelovali u anketi portala Net, četvrtina je ocijenila je njegovu bradu izvrsnom, dok je na stranici Direktno.hr 75 posto ispitanika oduševljeno Jandrokovićevim kozmetičkim reformama. “Prosijedom bradom neodoljivo je podsjetio na Seana Connerya” piše Direktno. I njegov potpredsjednik, Milijan Brkić, prije nekog je vremena skinuo je desetak kilograma. Svome outfitu Brkić je također dodao hipstersku bradicu.

Milan Bandić - sve važniji koalicijski partner- već godinama održava istu težinu. Taj čovjek dijamantne volje mogao bi, samo kad bi želio, biti kao Twiggy, ali on je odlučio dosegnuti i zadržati idealnu težinu, Prije 6 godina, za samo 58 dana smršavio je 12 kilograma. S 96 kg došao je na 84 i to pomoću tzv. Ljuštinine dijete. Ta dijeta, dakako, primjenjiva je samo ako posjedujete nesalomljivu volju i snažan športski impuls. Bandić je preporučio duplo više akcije, puno trčanja, vježbe, te kontrolu jela. Kilogrami se, rekao je tad, sami tope. Još konkretnije - svakog jutra treba istrčati 35 krugova po atletskoj stazi, vikendom i popeti na Sljeme. Hrana? Zagrebački gradonačelnik prvi dan jeo je samo meso, drugi dan grah, treći dan tijesto, četvrti dan samo voće a svakih 15 dana cijeli dan bio samo na vodi. Tu mu je negdje vjerojatno sinula i ideja o fontanama.

Nutricionisti su Bandićevu dijetu opisali kao “bezveznu”, ali danas proklinju vlastitu brzopletost i dive se afganistanskom hrtu hrvatske politike, jedinom kojega nije pogodio jo jo efekt!