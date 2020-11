'Tko kaže da rast ne usporava? Recite mi imenom i prezimenom koji to članovi Savjeta kažu'

Prije nekoliko dana za 24sata su neki članovi vladina Znanstvenog savjeta rekli kako nema indikacije da krivulja zaraženih sporije raste ili da je došlo do stagnacije. Kako oni govore jedno, a premijer drugo?

<p>Posljednjih dana često čujemo od premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> i članova Nacionalnog stožera naglaske kako rast broja novozaraženih usporava. No, s druge strane, neki članovi vladina Znanstvenog savjeta, kažu nam da to nije tako. Posebno ako se uzme u obzir da u službenom dnevnom izvješću nemamo sve podatke jer se u to dnevno izvješće ne upisuju vjerojatni slučajevi, koje liječnici bez testiranja, a sa simptomima, vode kao vjerojatno pozitivne. Kako smo danas saznali od ravnatelja HZJZ-a, <strong>Krunoslava Capaka</strong>, u to dnevno izvješće se ne upisuju ni rezultati testiranja brzim antigenskim testom u privatnim ustanovama. Upitali smo premijera kako to da dio članova vladina Savjeta govore jedno, a on i Stožer drugo. Prvo je pomalo nervozno tražio imena članova koji tvrde suprotno. </p><p>- Tko to kaže? Tko? Recite mi ime i prezime. Kažite mi vi, koji želite vjerojatno istinoljubivo postaviti pitanje da biste mogli dobiti činjenično točan odgovor, tko su ti članovi Znanstvenog savjeta Vlade koji su to izgovorili - ponavljao je. </p><p>Podsjetimo, prije nekoliko dana znanstvenica dr. <strong>Petra Klepac</strong>, dr. sc. <strong>Andreja Ambriović Ristov</strong>, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju na Institutu “Ruđer Bošković” te prof. prim.dr. sc. <strong>Branko Kolarić</strong> s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr.Andrija Štampar istaknuli su za 24sata kako nema indikacije da krivulja zaraženih sporije raste ili da je došlo do stagnacije upozorivši kako se te analize o usporavanju baziraju na broju pozitivnih testova, koji su nepouzdani te da podatak o broju novozaraženih nije više dovoljno relevantan za praćenje trenda epidemije, kao što je bio prijašnjih mjeseci, zato što taj broj ne prikazuje realno stanje obzirom da imamo i vjerojatne slučajeve koji se ne upisuju u taj broj, ali i na činjenicu da se na testiranje čeka po nekoliko dana. Ističu kako uopće ni ne znamo koliko stvarno zaraženih imamo.</p><p>Premijer Plenković poručuje i danas kako rast stagnira.</p><p>- Ajmo činjenično. Prije 14 dana smo imali sjednicu i tada sam kazao da imamo naznake da će mjere koje smo usvojili omogućiti usporavanje rasta, tj stagnaciju i to se upravo dogodilo. Ono što mi znamo i što vidimo, nije to stvar percepcije, da svi oni koji su zaraženi ili bolesni nisu neregistrirani. Netko tko se ne osjeća dobro, ima temperaturu, slabo mu je, zahtijeva liječničku pomoć, oni su svi na liječničkoj skrbi zdravstvenog sustava. Nemamo mi još nekih 5000 ljudi koji su kući, a nisu na intenzivnoj njezi. To se ne događa. Brojevi koji su bitni u ovom slučaju su oni koji zahtijevaju hospitalizaciju, a posebno pratimo one koji su na intenzivnoj i na respiratoru - rekao je dodavši kako je situacija pod kontrolom ministra zdravstva i svih zdravstvenih ustanova.</p><p>Naglasio je kako stavovi članova Znanstvenog savjeta ni na koji način ne obvezuju Vladu ni Stožer. </p><p>- Još jednom ponavljam, stavovi znanstvenika u Vladinom savjetu, koji su tamo došli na naš poziv dobrovoljno i besplatno, njihovi stavovi ni na koji način ne obvezuju Vladu, Stožer, mene ni ministra zdravstva. Njihova uloga je savjetodavna i da temeljem svoje ekspertize pomognu Vladi kako bi donosila prave, kvalitetne i pravodobne mjere zdravstvenog oporavka - istaknuo je Plenković.</p><p>A što se tiče brojeva koje Plenković ističe kao bitne u ovom slučaju, a to je broj onih koji zahtijevaju hospitalizaciju i respirator, dr. sc. Andreja Ambriović Ristov poručuj, pak, kako na temelju tih brojeva, kao i umrlih u zadnjih desetak dana još i rastemo.</p>