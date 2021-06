Ovo je stvarno bizarna situacija. Imali smo i prije nekoliko mjeseci isto slučaj krađe slika. To je stalo i ponadali smo se da je to kraj jer nitko nikad prije nije tako nešto radio. Koji je povod, kako i što, to se još mora istražiti. To je jednostavno izvan svake pameti. Ispričao nam je to Petar Bilobrk, direktor splitskoga gradskog groblja Lovrinac, nakon najnovijeg slučaja krađe slika pokojnika s nadgrobnih spomenika.