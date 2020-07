Tko ne nosi masku može dobiti kaznu od 1000 do 5000 kuna

SLOVO ZAKONA U Stožeru se kunu da kazni za nenošenje maski neće biti, osim ‘ako se pokaže da mjera nije prihvaćena’. Na raspolaganju su kazne prema dva zakona

<p>A što da radim s kupcem bez maske? To su jučer i danas najviše mladi, inatljivi dečki. Bojim se s njima ulaziti u sukob..., rekla nam je u jednoj manjoj zagrebačkoj prodavaonici prodavačica. Obaveza nošenja maski u svim zatvorenim javnim prostorima je uvedena, ali ne i sankcije. Zasad ih, kažu u Stožeru, neće niti biti.</p><p>- Savjest, a ne sankcije - kratko nam je na pitanje o mogućim sankcijama odgovorio ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske obavezne u dućanima</strong></p><p>Hipotetski, doznajemo u Stožeru, na raspolaganju im stoje sankcije prema dva zakona. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, fizičkoj osobi može biti izrečena kazna od 1000 do 10.000 kuna ako ne izvršava mjere civilne zaštite. Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, sanitarni inspektor može za svaku povredu zakona na licu mjesta izreći kaznu od 5000 kuna.</p><p>Oformljeni su, kako doznajemo, timovi koje čine po jedan policajac i djelatnik civilne zaštite, koji će, kao i dosad noćne klubove, obilaziti i druga javna mjesta te izricati usmene i pismene opomene.</p><h2>Već napravili 1000 nadzora </h2><p>U Državnom inspektoratu kažu da su dosad obavili oko tisuću nadzora u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama kako bi vidjeli poštuju li poslodavci obavezu da zaposlenici - konobari, trgovci i drugi - nose maske. Nije izrečena niti jedna kazna, koja za poslodavca iznosi 5000 kuna. Ako je kazna za pravnu osobu 5000 kuna, postavlja se pitanje bi li inspektori tako visoku kaznu “lijepili” i građanima zato što ne nose masku tamo gdje je to propisano.</p><p>Kazna u Italiji, primjerice, iznosi oko 3000 kuna, u Bavarskoj oko 1000.</p><p>- Nije poanta u kaznama, no imat ćemo i određene sankcije ako se pokaže da neka mjera nije prihvaćena - rekao je Davor Božinović. Trgovcima je poručio da ne bi trebali poslužiti kupca bez maske, no zasad nema niti sankcije koja bi ih na to mogla natjerati. Postavlja se i pitanje hoće li se trgovci usuditi zadržati prekršitelja do dolaska policije ako nastane problem zbog maske. U Francuskoj je prije nekoliko dana od posljedica premlaćivanja preminuo vozač autobusa koji je četiri putnika upozorio da stave masku, nakon čega je dobio batine.</p><p>Znanstvenik <strong>Gordan Lauc </strong>jučer je na svojem profilu na Facebooku “antimaskerima” poručio da, ako im maska smeta i ne žele je nositi, ne idu na mjesta na kojima ima ljudi.</p><h2>'Maske štite i vas i druge' </h2><p>“Maske su minimalna, privremena neugoda, ali i jeftino i učinkovito sredstvo kojim možemo izbjeći razna druga ograničenja i zabrane”, napisao je molekularni biolog.</p><p>U ljekarnama doznajemo da je potražnja za maskama malo veća posljednjih nekoliko dana, ali ne kao što je bila na početku epidemije. Cijena jedne kirurške maske pala je na četiri, četiri i pol kune, što je i upola jeftinije nego onda kad maski nije bilo dovoljno, pa se poručivalo da ih nositi trebaju samo bolesni. </p>