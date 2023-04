Tko su hitni psiholozi? Madrid već tri godine ima jedinicu koja izlazi na najteže tragedije

Cristina Fernández-Belinchón jedna je od šest psihologa koji od 2019. godine čine jedinicu za psihološku pomoć "Summa 112" u Madridu gdje interveniraju prilikom najtraumatičnijih događaja. Ta jedinica prisustvuje smrtnim slučajevima maloljetnika, samoubojstvima, incidentima s više žrtava i silovanjima.



"Posao nam je otpratiti, saslušati i emocionalno stabilizirati rodbinu žrtava kako bi mogli započeti svoje žalovanje", kaže Cristina za novinsku agenciju EFE.



Ona i njen tim provode "aktivnu pratnju", kako to vole zvati. Njihova je zadaća manje vidljiva od one koju na terenu obavljaju policija, liječnici i vatrogasci, ali je jednako važna.



Neke od najnovijih tragedija u kojima su bili na terenu jesu kobna nesreća koja je prošlog vikenda odnijela živote četvero ljudi na vjenčanju u gradiću Torrejon de Ardoz, te požar prije mjesec dana u Alcorconu gdje su poginula dva brata u dobi od 5 godina i 9 mjeseci.



"Naši pacijenti su obitelji žrtava i bližnji, koji su tada potreseni, pa iskazuju bijes, ljutnju, poricanje, krivnju ili šok", kaže Cristina. "To su najčešće emocionalne reakcije nakon što užas obuzme ljude", objašnjava.



Cristina je prije mjesec dana bila u dežurstvu kada je dobila obavijest o požaru u zgradi u madridskom predgrađu Alcorcón. Tada nije znala da će joj ta intervencija doživotno ostati urezana u sjećanju.



Njen rad je bio usmjeren na očajnog oca, koji je upravo napustio svoju kuću kada su izbili vatra i dim, ostavivši svoju ženu i dvoje djece, u dobi od 5 godina i 9 mjeseci, zarobljene u kući.



Dok su ih vatrogasci pokušavali spasiti, Cristina je ublažavala očaj oca koji nije mogao učiniti ništa za svoju obitelj. Naposljetku, supruzi su liječnici na terenu spasili život, no dvoje maloljetnika je umrlo. Stariji dječak odmah nakon događaja a beba u bolnici.



Tijekom tih minuta, Cristina se usredotočila na smanjenje "nesigurnosti" koju je osjećao taj čovjek. Pokušala mu je pružiti vrijedne informacije.



Takozvani "incidenti s više žrtava", poznati u žargonu hitne pomoći s akronimom IMV, ostaju u sjećanju svjedoka, članova obitelji i uključenih stručnjaka, uključujući psihologe hitne pomoći.



U događajima kao što je četverostruki smrtonosni sudar koji se dogodio prošlog vikenda tijekom romskog vjenčanja održanog u drugoj madridskoj općini, Torrejón de Ardoz, s desetero ozlijeđenih, postoje deseci ljudi koji mogu patiti od napada tjeskobe ili kojima je zbog bilo kojeg drugog razloga potrebna hitna psihološka pomoć.



U tim je slučajevima, kako ističe Cristina, bitna "koordinacija" s drugim ekipama hitne pomoći.



"Posebice s policijom koja je zadužena da nam osigura rad na mjestu događaja, ali i za davanje najgorih vijesti članovima obitelji", kaže Cristina.



Kad bi Cristina morala definirati funkciju hitne psihologinje, nazvala bi ju "aktivna pratnja" jer svojim radom ne samo da pokušava biti uz druge žrtve, rodbinu i bližnje, već i zato što ih pokušava natjerati da oslobode svoje emocije kada se pojave nevjerica i šok prilikom priopćavanja najgorih vijesti.



“Ne samo da smo zajedno s pacijentima, već im dajemo do znanja da ćemo ih pokušati navesti da izraze svoje emocije, uvijek poštujući njihov prostor i vrijeme”, objašnjava psihologinja "Summe 112".



Intervencija Cristine i njezinih kolega može trajati nekoliko minuta ili nekoliko sati. Traje od trenutka zaprimanja obavijesti o događaju, na koji odlaze zajedno sa svojim kolegama liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima hitne pomoći, pa sve dok rodbina umrlog ne postigne određenu "emocionalnu stabilnost".



Kada osoba bliska žrtvi dosegne emocionalnu stabilnost prirodno se može osloniti na druge rođake ili poznanike.

