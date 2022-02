Hoće li Vladimir Putin poslati vojsku, koje će sve sankcije uvesti EU i ostatak svijeta prema Rusiji, koji će biti njihov odgovor, što će se dogoditi s cijenama plina na zapadu... Situacija, što se tiče tih pitanja, mijenja se svakog trenutka. Najtočniji odgovor je da nitko, osim možda Putina, ne zna odgovore na njih. Potpuna su nepoznanica.

Ali zato nam nepoznanice nisu vođe odmetnutih regija Donjecka i Luganska s kojima je Rusije prije nekoliko dana potpisala ugovore o diplomatskim odnosima. Njih vode, slobodno možemo reći, dva potpuno različita lika: Denis Pušilin (41) & Leonid Pasehnik (52).

Krenimo od Denisa. Prema dostupnim informacijama, gospodin Pušilin u desetak godina prošao je put od potpunog anonimusa, koji je radio u firmi specijaliziranoj za proizvodnju slastičarskih proizvoda, do toga da se sad u Kremlju smješka s Putinom i potpisuje ugovore koji mijenjaju političku kartu Europe. Kako? Pa, prema CV-u objavljenom na njegovoj službenoj stranici, teško je logično to objasniti.

Nakon karijere u slastičarstvu radio je za "MMM", jednu od najpoznatijih 'ponzi scheme' kompanija na svijetu, koja je 90-ih milijune Rusa prevarila za ogroman novac. Kompanija je ponovno pokrenuta prije desetak godina, u Ukrajini je čak registrirana i kao stranka, a na izbore za ukrajinski parlament 2013. godine kandidirala je upravo Pušilina. No za njega nitko nije glasao. Nije se on nešto posebno ni potrudio. Na skupovima je pričao većinom nebuloze, a kad je trebalo dostaviti izborni program, on je to napravio na jednoj stranici. Ne može reći da su ga u tome smetali posao i obaveze, jer tad nije imao posao...

Propao u politici, ne pretjerano uspješan u biznisu, Pušilinu su sjajno došli prosvjedi širom Ukrajine 2014. godine. Jak na riječima i bolesno ambiciozan, brzo se progurao kroz pro-ruske redove i jedan je od ključnih sudionika proglašenja "Narodne republike Donjeck" 2014. godine, koju je vodio od travnja do srpnja te godine.

- Nemamo planove postati suverena država, naš konačni cilj je pripajanje Rusiji. Za mene nema razlike između Rusa i Ukrajinaca. Za mene biti Rus nije pitanje nacionalnosti, već pitanje naše tradicije i pogleda na život, koja se pomalo izgubila od raspada SSSR-a - rekao je u jednom intervjuu 2014. godine.

Te iste godine preživio je i dva pokušaja atentata i onda se sam, ili je netko to za njega odlučio, ipak spustio nešto niže u hijerarhiji odmetnute regije. Nastavio je davati intervjue, poticati prosvjede i čekao je novu priliku. I dočekao ju je nakon stradavanja vođe regije Aleksandra Zakčarenka u atentatu bombom 2018. godine. Tad je opet imenovan vođom ove regije.

A što je radio od te 2018. do danas, kad "plešemo" na rubu rata? Pa većinu vremena je samom sebi davao ordene i medalje republike Donjeck za njegove "uspjehe" na raznim poljima. Na svojoj web stranici navodi kako je oženjen, ima troje djece, a kao hobije ističe nogomet, dizanje utega i badminton... Prošle godine, na poziv bivšeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva, postao je član vladajuće ruske stranke "Ujedinjena Rusija"...

U sjevernoj odmetnutoj regiji, Lugansku, na čelu je Leonid Pasehnik. Hladan i smiren tip s velikim vojnim i sigurnosno-obavještajnim iskustvom. Njegov otac radio je u državnom represivnom aparatu, kasnije su ga povezivali i s rudnicima zlata... O njegovoj mladosti nema puno informacija. Zna se da je iz imućnije obitelji i da je uvijek bio dobar učenik u školi.

Nakon završetka vojnog studija zaposlio se u ukrajinskoj sigurnosnoj agenciji, kroz čije je redove brzo napredovao. Godine 2006. sudjelovao je u razbijanju velikog krijumčarskog lanca, pri čemu je odbio primiti mito, zbog čega ga je i bivši predsjednik Ukrajine, Viktor Juščenko, odlikovao vojnim ordenom zbog "Pokazivanja integriteta i profesionalnosti na dužnosti".

Svoj je posao u Ukrajini nastavljao obavljati sve do 2014. godine, kad se pridružio ruskoj strani u sukobima. Prema nepotvrđenim informacijama, još tamo od 2006. godine vrbovan je od ruske tajne policije kao dvostruki agent. Iako ga se nije moglo kupiti novcem, moć je bila sasvim druga stvar...

U lipnju 2014. godine imenovan je ministrom državne sigurnosti Luganska, da bi 2017. godine bio imenovan njezinim vođom. Bivši 'predsjednik' Luganska, Igor Plotnitski tad je odstupio s dužnosti, navodno zbog iscrpljenosti, ali to je bila samo 'dimna zavjesa'. Pasehnik i Plotnitski nisu se podnosili, jedan drugog su optuživali za nesposobnost, a unutarnjem previranju na kraju je Pasehnik izašao kao pobjednik.

Ukrajinski mediji optuživali su ga za poticanje terorizma, mučenje neistomišljenika i brojna kršenja ljudskih prava, ali on sve te optužbe odbacuje. I on, kao i kolega mu iz Donjecka, kao konačan cilj ima pripajanje Rusiji. Također je član vladajuće ruske stranke "Ujedinjena Rusija"