Dario Juričan opet ima poruku za Milana Bandića. Objavio ju je u petak oko 8 sati na svom Facebook profilu. Naime, gradonačelniku Zagreba poručuje kako može mirno spavati jer nitko ne mari koliko on troši na luksuzni namještaj i skupa odijela.

MILANE, MOŽEŠ MIRNO SPAVATI – NIKOG NIJE BRIGA KOLIKO SI MILIJUNA UKUCAO NA FENDI

Milane,

evo samo da ti odmah kažem da to što si silne novce uložio u luksuzni Fendi namještaj i luksuzna odjela skrojena po mjeri za tebe u Italiji – dobro si uložio, jer prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i tumačenju Povjerenstva nisi to dužan staviti u imovinsku karticu.

Vidiš, kada su slagali taj zakon nije im ni na kraj pameti bilo da će jedan takav majstor kao što si ti znalački investirati upravo u te dvije kategorije.

Vrtim u glavi i obrnuti scenarij: u Zakon je stavljeno da si dužan staviti u imovinsku karticu predmete kućanstva i odjevne predmete – ali to tebe ne bi zakačilo, jer bi kod tebe sve etikete na namještaju i odjelima već bile odrezane...

A tvoji komadi namještaja pojedinačno koštaju od 50.000 - 500.000 kn.

Tko te ne zna Milane, rezaču etiketa, skupo bi te platio!

Nego, jel nešto od tog Fendija došlo od amandmana na neki od GUP-ova ili, oprosti, da pogađam, brat Drago ti je ponovo poslao koji pfennig da imaš za Fendi, da se možeš šegačiti pred pajdama...

Ali pajde su ti selje, ne razlikuju tvoj Fendi od rasprodaje s Caritasa, nadam se da si ih u međuvremenu obrazovao i da su i oni sada vjerni kupci jer, koliko pratim njihove sudske procese po Županijskom sudu, nakupilo se kod njih bibice i za nekoliko života, Milane, i valjda se koji Fendi artiklić našao i kod njih.

Ima se, Milane, može se.

Samo nemoj kukati. Dok se praviš paunom još nešto malo vrijediš, kada počneš kukati, završiti ćeš kao Ivica Todorić. Dobro ti ide, brišeš pod sa svima u Skupštini, gazda si. Shvatili su poruku oni na terenu.

Jednu od tvojih zadnjih, jer Milane, gotovo je.

Ja dolazim i uzet ću ti sve.

U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas.

Zato si i uzeo još jedno državljanstvo.

Kukavico.

Dario Juričan, gradonačelnik svemira

Tema: Hrvatska