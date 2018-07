'Tko želi dobro Hrvatskoj, ne može štrajkati usred sezone'

Ministar prometa Oleg Butković gostovao je u Dnevniku Nove TV i te se među ostalim osvrnuo i na problem najavljenog štrajka u Croatia Airlinesu.

- Sigurno da to nije dobra situacija, u turističkoj sezoni kad je cijela Hrvatska okrenuta turizmu, kad svi živimo i govorimo o turizmu i da nam je bitan, da su rezultati pozitivni i sve bolji pa i kad je u zračnim lukama je povećanje prometa. Croatia Airlines bilježi povećanje u prijevozu putnika i mislim da ova situacija oko zazivanja štrajka nije dobra i nije dobra poruka. Činjenica jest da novi kolektivni ugovor nije potpisan, ali se primjenjivao stari kolektivni ugovor, budući da je istekao. Mi smo imali prošle godine jedan sastanak u Ministarstvu mora i tamo smo imali određene dogovore koji su se poštivali, tako da mi je ovo jedna malo iracionalna situacija, jer svatko tko želi dobro tvrtki, tko želi dobro Hrvatskoj, ne može ići u štrajk u turističkoj sezoni - smatra ministar.

- Plaće su solidne i dobre u odnosu na neka druga zanimanja u Hrvatskoj. Mislim da visina plaća ne bi trebala biti razlog štrajka u turističkoj sezoni, kad je glavnina prihoda, kad tvrtka ovisi isključivo o ta dva tri mjeseca, jer znamo da je promet devet puta manji u veljači nego u srpnju i kolovozu, tako da je ovo zaista jedna glupa situacija - rekao je Butković dodajući kako je CA u jako složenoj situaciji i dugorčno mora tražiti strateškog partnera.

Upitan o Pelješkom mostu rezolutno odgovara da može potvrditi da će izgradnja krenuti najesen.

- Potvrđujem to. Potvrđuje to i ugovor kojeg smo potpisali u Dubrovniku krajem travnja. Gledajte, osigurali smo sredstva, 357 milijuna eura Europske komisije, odabran je izvođač i on je u pripremnoj fazi. Radit će se gradilište već krajem srpnja. Bit će nakon toga istražne radnje koje se moraju izvršiti i nakon toga Pelješki most ide - rekao je.

Najavio je otvorenje završenog Čiovskog mosta za deset dana.

- Neće ići cijela Vlada sigurno, ali oni ljudi koji su zaslužni, koji su radili na tom projektu će biti tamo. Neće to biti nikakvo veliko otvaranje niti velike bakanalije da to tako nazovem. To će biti jedan skromni obilazak i evo vjerujem da će biti najviše na korist ljudi - rekao je.