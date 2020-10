To je kineski virus koji će nestati sam od sebe, možda da vidimo s dezinficijensom tamo unutra...

Američki predsjednik Donald Trump poznat je po svojim kontroverznim izjavama pogotovo kad je u pitanju korona virus, a mi smo izdvojili one najupečatljivije. Na početku je ismijavao koronu...

<p>Iako nije nešto pretjerano vjerovao u njega niti se pridržavao epidemioloških uputa, hodao bez maske, rukovao se s drugima, američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>testiran je pozitivan na korona virus.</p><p>Republikanski kandidat koji vodi bitku za drugi mandat protiv Joea Bidena, od ožujka svakodnevno je šokirao javnost i medicinsku struku svojim izjavama o virusu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trumpove nezdrave navike </strong></p><p><strong>Virus će nestati </strong></p><p>- Moramo ostati mirni. Virus će u nekom trenutku nestati - rekao je Trump još na početku pandemije, a nekoliko mjeseci kasnije opet je ponovio isto, što se naravno nije dogodilo.</p><p>- Procjena je da se virus na jesen uopće neće vratiti - izjavio je američki predsjednik koji se tijekom cijele pandemije nije trudio sakriti mišljenje o tome kako su Kinezi krivi za to što je cijeli svijet zaražen. </p><p><strong>Za sve je kriva Kina </strong></p><p>- Neki je luđak u Kini upravo objavio izjavu u kojoj za (koronavirus SARS-CoV-2) krivi sve samo ne Kine, virus koji je ubio stotine tisuća ljudi. Molim vas objasnite tom blentavcu da je "kineska nesposobnost" zaslužna za masovna ubojstva diljem svijeta, i ništa više - napisao je Trump na Twitteru. </p><p><strong>Ne treba paničariti </strong></p><p>Nedavno je izašla knjiga <strong>Boba Woodwarda</strong> u kojoj je Trump izjavio kako cijelo vrijeme pokušava ublažiti posljedice pandemije. </p><p>- Uvijek sam je htio umanjiti. I sad je hoću umanjiti jer ne želim dizati paniku - izjavio je. </p><p><strong>Ubrizgavanje dezinficijensa i UV zračenje </strong></p><p>Ipak, svijet će najviše pamtiti Trumpove prijedloge za liječenje korone. </p><p>- Pretpostavimo da napadnemo tijelo, bilo ultraljubičastim ili samo vrlo moćnim svjetlom - rekao je predsjednik, obraćajući se dr. <strong>Deborah Birx</strong>, koordinatorici odgovora u vezi korona virusa Bijele kuće.</p><p>- I onda sam rekao, pretpostavimo da unesete svjetlo unutar tijela, što možete učiniti ili kroz kožu ili na neki drugi način. I mislim da ste rekli da ćete i to testirati. Zvuči zanimljivo. A onda vidim da ga dezinficijens ubije u minuti. U minuti! Pa, postoji li način da možemo učiniti nešto takvo, ubrizgavanjem unutra, skoro kao čišćenje - pitao je američki predsjednik.</p><p>- A onda vidim dezinfekcijsko sredstvo tamo gdje to ispadne za minutu. Jedna minuta. I postoji li način da nešto takvo napravimo ubrizgavanjem unutar ili gotovo čišćenjem? Pa bi bilo zanimljivo to provjeriti - rekao je Trump te dodao kako on nije liječnik, ali da je pametan, pokazujući na svoju glavu.</p><p>Nakon svega što je rekao, okrenuo se prema dr. Birx i pitao je li čula da se toplina i svjetlo koriste za liječenje koronavirusa. Liječnica je rekla da se zračenje i vrućina ne koriste za liječenje korona virusa.</p><p><strong>Do kraja godine cijepljeno 330 mil. Amerikanaca </strong></p><p>- Proizvest ćemo najmanje 100 milijuna doza do kraja godine a onda najvjerojatnije puno više, stotine milijuna doza bit će raspoložive svaki mjesec te ćemo do travnja imati dovoljno cjepiva za sve Amerikance - rekao je američki predsjednik na tiskovnoj konferenciji u Bijeloj kući, pokazujući optimizam u vezi s rezultatima kliničkih ispitivanja eksperimentalnog cjepiva.</p><p><strong>Gripa je gora od korone </strong></p><p>- Od gripe godišnje umire na tisuće i tisuće ljudi pa nitko ne priča o tome - također je jedna od izjava Trumpa koja je šokirala svijet. </p>