'To je skandalozno! Možda tada na moje mjesto sjedne Vučić!'

Ne stišavaju se kritike na odluku da se sabornica i još jedna saborska dvorana 19. studenog iznajmi EPP-u za sjednicu Predsjedništva i Skupštine EPP-a, a uoči kongresa u Zagrebu koji će biti dan nakon.

Ovu odluku Predsjedništva Sabora zastupnik Hrvoje Zekanović (Hrast) smatra skandaloznom.

- Hrvatski sabor je ishodište hrvatske politike i državotvornosti, a ovime se ruši dignitet i omalovažava se ono što hrvatskom narodu treba biti najvrjednije - kazao je zastupnik Hrasta uvjeren da premijer Andrej Plenković na tom kongresu očito očekuje neku od visokih funkcija u EPP-u.

Poručio je da se Sabor ne može i ne smije iznajmljivati. Zekanović je upitao i može li on 19. studenog, dan nakon obljetnice pada Vukovara, doći na svoje radno mjesto. No najvažnije je, nastavlja, da je član EPP-a i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

- Očekuje se da će dan nakon obljetnice pada Vukovara taj gospodin sa svojim kolegama iz Srpske napredne stranke boraviti upravo u Hrvatskom saboru. Možda sjedne upravo na moje mjesto! Meni u mojoj klupi uvijek stoji i stajat će plakat "Blokada Srbije". To je poruka koju ja dajem premijeru Plenkoviću i Vučiću, ali i svima koji će htjeti koristiti sabornicu - rekao je Zekanović.

Poručio je da toga dana on namjerava doći na svoje radno mjesto i sjesti u njega, a poziva i ostale zastupnike da učine isto.

- Za to ima izborni legitimitet. Aleksandar Vučić i Angela Merkel i ostali koji taj dan namjeravaju doći u Sabor ga nemaju izborni legitimitet u Hrvatskoj i nemaju što tog dana tražiti na mojem odnosno našim mjestima - zaključio je Zekanović.

'Sabornica nije privatna opcija HDZ-a'

Anka Mrak Taritaš (Glas) također smatra da je nedopustivo da se sabornica renta na ovaj način, a iz ovog je nastavlja, jasno da je prvi interes Andreja Plenkovića on sam, pa HDZ i tek ona država. Poručila je da dostojanstvo države treba biti izvan svega. Neslužbene informacije da su Danska i Finska, na čija su se praksu u HDZ-u pozivaju da bi opravdali ovu odluku, demantirali da iznajmljuju svoj parlament, čelnica Glasa poručuje:

- Pristojne i normalne zemlje, koje razvijaju demokraciju, to neće raditi. HDZ je naveo primjere zemalja i one su istog trenutka vratile im šamar i rekle da to nije istina. Nemojte govoriti neistine i poštujmo neke stvari u ovoj zemlji. Sabornica nije privatna opcija HDZ-a. Imali su druge mogućnosti i neka ih iskoriste - poručila je Mrak Taritaš.

Goran Beus Richembergh (Glas) dometnuo je kako "u sabornicu nije primjereno unositi pršut i lijepiti ga na čelo". Rentanje sabornice tema je bila i tijekom saborske rasprave o izvješću o radu Odbora za europske poslove.

Maras: Glavak je lagala hrvatsku javnost

Gordan Maras (SDP) kazao je da europski poslovi i Europski parlament trebaju imati čvršće poveznice, ali najviše što vladajuća većina može pružiti jesu posjeti stranačkih dužnosnika.

- Nečuvena situacija. Ja se ne bih smijao kolegice Glavak, nego bi se crvenio na vašem mjestu. Neki dan ste rekli da su Danci iznajmili svoju sabornicu, što su oni jučer demantirali. Lagali ste hrvatsku javnost. Većina ili svi europski parlamenti se pridržavaju te prakse da ne iznajmljuju svoju sabornicu. Jedino je hrvatski parlament zbog Plenkovićeve percepcije: "Država to sam ja" dopustio da se ova sabornica iznajmi za 35.000 kuna da bi ovdje sjedili likovi poput Tajanija ili Vučića. Nije isto iznajmiti dvoranu u Saboru ili Veliku vijećnicu - poručio je.

Naveo je kako još nije kasno da se to spriječi i da se toj odluci suprotstavi. Domagoj Hajduković (SDP) kaže da iznajmljivanjem sabornice pokazujemo koliko malo sebe cijenimo. Nakon EPP-a upitao je što je sljedeće i je li to kongres HDZ-a.

- Valjda smo mi sada otvorili sabornicu na prodaju. Ljudi navalite! Tko god može platiti može u hramu hrvatske politike raditi bakanalije, fešte. Jesmo li na to spali? - upitao je.

Glavak: Maras svakog dana daje obol urušavanju Sabora

Nema ništa protiv iznajmljivanja ostalih dvorana, ali ne i same sabornice. Odgovorila im je Sunčana Glavak (HDZ) kazala je da su informacije koje je iznijela došle iz Europske pučke stranke. Navela je i da je njihov kolega Siniša Hajdaš Dončić za to na Predsjedništvu Sabora digao ruku.

- Što se tiče urušavanja ove institucije, mislim da vi svoj obol dajete svakog dana - poručila je HDZ-ovka Marasu.

Maras joj je uzvratio da se on ne slaže možda sa svime što misli i radi Hajdaš Dončić za razliku od nje koja "na glavu brani sve što Plenković kaže". Ponovio je da ono što je posljednjih dana govorila Glavak nije istina.

- Je li nju prevario EPP, baš me briga! Ako i vjerujete svojim kolegama i prenosite informacije kao da su točne, a one ispadnu lažne, nije to moja odgovornost. Vi ste govorili neistine - poručio je Maras.