To nije normalno! Dva sata sam čekala da opet potpišem ugovor s GPZ-om koji sam već potpisala

Ovo je strašno. Uredno sam se prijavila Gradskoj plinari Zagreb (GPZ) da ću koristiti njihov plin. Stigle su mi i njihove uplatnice, a onda prošli tjedan stignu uplatnice i ugovor Međimurje plina. Nakon više dana uzaludnog telefoniranja na kraju sam pješice otišla u GPZ... Više od dva sata čekanja po ovoj hladnoći, da bih na kraju završila s novim ugovorom i uplatnicama koje svejednom moram platiti Međimurje plinu. Ne mogu vjerovati da su toliko neorganizirani, priča nam u ponedjeljak Zagrepčanka Jasna D. (77).

Ona je jedna od mnogih stanovnika Zagreba koji se posljednjih tjedana doslovce bore sa zagrebačkom plinarom kojoj su potpisali suglasnost za daljnju isporuku plina, ali uslugu očito od njih ne dobivaju. Podsjetimo, glavni dobavljač od 1. listopada za Zagreb je Međimurje plin, no mnogi Zagrepčani odabrali su ostati korisnici GPZ-a. No mnogi su potom dobili ugovore i uplatnice Međimurja.

- Osobno sam potpisala ugovor u GPZ-u, tjedan dana prije isteka roka. Prvo sam se prijavila emailom, no kako mi nije stizao ugovor, otišla sam osobno u plinaru. I prošli tjedan, stiže ugovor i uplatnice Međimurja! I to s dvostruko većom cijenom od moje redovne potrošnje, iako sam imala i preplatu. Zovem GPZ, oni mi kažu, niste u sustavu. Kako nisam, pitam i čitam im broj ugovora. Službenica mi odgovara - da, vidim vas, ali očito nismo stigli obraditi zahtjev. I što sad, pitam ih? Zovite u Međimurje plin, kaže mi ona... - govori nam Jasna D.

Cirkus tu tek započinje. Nakon što joj se tri dana na bilo koji telefon Međimurje plina nije javljao baš nitko, umirovljenica je u ponedjeljak prvo otišla u GPZ. Tamo ju je dočekao red korisnika, uglavnom s istim problemom. Čekala je sat vremena.

- Rekli su mi da nisu stigli obraditi sve zahtjeve i da odem u Međimurje plin dogovoriti se s njima i platiti im ova tri mjeseca do kraja godine, a s GPZ-om da potpišem novi ugovor od 2025.! Pa gdje to ima, na već potpisani ugovor potpisati novi... - ljutito nam priča.

U poslovnici Međimurje plina ista situacija, novih sat vremena čekanja. Najgore od svega, ističe, nisu joj htjeli uvažiti reklamaciju za cijenu, iako im je donijela očitanje plina.

- Odredili su nasumično paušal. Kad sam im pokazala potrošnju, rekli su mi da prvu od tri uplatnice (za listopad, studeni i prosinac) platim po njihovoj procjeni, a da će oni onda revidirati ostale uplatnice. To je nevjerojatno - kaže Zagrepčanka.

Ona je tek jedna od mnogih naših čitatelja koji su nam se javili s istim problemom.

Drugi Zagrepčanin piše nam kako je 22. rujna navečer poslao mail u kojem prihvaća ponudu GPZ-a da i dalje ostane njihov korisnik.

- Nakon toga mi se nisu javljali i prije nekih 7, 8 dana dobio sam račune i ugovor od Međimurje plina. Onda sam se GPZ-u pismeno obratio tri puta da ih pitam što mi je činiti, a najviše zbog toga što sam i dalje htio ostati kod njih. Nisu odgovorili na moje mailove, što je krajnje neprofesionalno i uvredljivo prema ljudima koji žele biti njihovi korisnici. Danima nikako nisam mogao doći do njih i jučer sam konačno uspio telefonski dobiti dežurnog agenta koji je bio ljubazan i koji je mi je rekao kako nema uvide u mailove koje sam slao, niti ono što su ljudi slali poštom ili dogovarali na šalterima, nego on ima samo jednu tablicu koju su mu dali nadređeni, i gdje je preko 170.000 brojeva obračunskih mjesta i da mog obračunskog mjernog mjesta na toj tablici nema. Čovjek mi je rekao da može pretpostavljati da nije proveden postupak s mojim potpisanim papirima tako da sam ja od 1. listopada službeno na Međimurje plinu - tumači nam praktički istu situaciju.

On nam, pak, kaže, kako je od službenika plinare saznao da su se ponude za ostanak u GPZ-u primale do 30. rujna, a rok koji su dali bio je do 22. rujna do ponoći.

- Dakle, mene koji sam poslao u roku nisu evidentirali, a primali su još nakon roka tjedan dana. I čovjek mi je rekao da ne zna zašto u mom slučaju nije ništa napravljeno, a da mu ja nisam jedini ovakav slučaj. Rekao mi je da mogu otići u Radničku cestu u plinaru i da zatražim da ostanem kod njih - dodaje naš sugovornik.

Očito, ne da nije jedini, već je jedan od tisuća korisnika koje je Gradska plinara Zagreb dovela u suludu situaciju. Kako su prije desetak dana objasnili za 24sata, korisnici kojima su došle uplatnice Međimurje plina trebali bi im uputiti prigovor.

- No, budući je određen broj zahtjeva došao nakon roka kojeg smo javno komunicirali, oko 3% ukupno obrađenih zahtjeva moralo je biti obrađeno u Registru obračunskih mjernih mjesta (ROMM), koji se vodi kod Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE), nakon 30. rujna 2024. godine, zbog čega je Međimurje plin u sustavu imao pristup podacima tih kupaca, bez obzira na to što su bili u postupku prelaska na GPZO - poručili su.

No korisnici koji ovih dana moraju stajati na hladnoći i u redovima da opet odrade ono što su već napravili - potpišu ugovore s GPZ-om, teško da mogu imati razumijevanja. I ne trebaju. Posebno stoga što nisu ostali zakinuti samo korisnici koji su se prijavili poslije "komuniciranog" roka, već i oni koji su to napravili na vrijeme. A prema kupcima se nisu iskazali ni u Međimurje plinu. Valjda svi zaboravljaju da ne dijele plin besplatno, već ga korisnici pošteno plaćaju. Zaslužili su, ako ništa drugo, da se u plinarama organiziraju i obave papirologiju na vrijeme.