Sramotno je kakav se kaos stvorio s plinom zbog par centi na računima građana

Zagrepčane i okolne gradove na jesen čeka kaos s uplatnicama za plin. Taj naslov objavili smo ljetos i, nažalost, pokazalo se da je stanje i lošije nego što smo predviđali. Neki kupci uopće nemaju pojma što raditi, a zbog birokratskih zavrzlama moguće je da u isto vrijeme budu vođeni i kao korisnici Gradske plinare Zagreb - Opskrbe (GPZO) i Međimurje plina. Kome plaćati, koliko, kako sve to obračunati, tko će me ovršiti? To su samo neka pitanja koja im se opravdano roje u glavi. Neki još nisu dobili akontacijske rate, drugi su dobili previsoke u odnosu na potrošnju.

