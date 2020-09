Todorić: ‘Moja obitelj i ja smo osobnu imovinu dali Agrokoru’

Nekada najmoćniji biznismen danas je najpoznatiji optuženik, a brani se sam. Negira sve za što ga terete i naziva to zločinačkim otimanjem Agrokora...

<p>Uz Ivicu Todorića optužnica na kojoj je DORH radio tri godine i do sada potrošio 11,5 milijuna kuna tereti i 14 najbližih Todorićevih ljudi i bivših suradnika.</p><p>Svi oni pokušavaju daleko od očiju javnosti živjeti svoje živote u sjeni tereta koji im tek od utorka na leđa stavlja nekada zlati “rudnik” Agrokor. Bili su Todorićevi ljudi od povjerenja, a sada se moraju braniti od optužbi za lažiranje godišnjih financijskih izvještaja i pomaganju Todoriću u izvlačenju novca. Uz gazdu Ivicu Todorića, suoptuženi su i njegovi sinovi <strong>Ante</strong> i<strong> Ivan</strong>, bivši zet <strong>Hrvoje Balent</strong> te <strong>Damir Kuštrak, Ivica Crnjac, Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić, Ivica Sertić, Alojzije Pandžić, Marijan Alagušić </strong>te dva revizora kuće <strong>Baker Tilly </strong>– <strong>Olivio Discordia</strong> i <strong>Sanja Hrstić. </strong></p><p>Prema podacima Poslovne Hrvatske, od ove 15-torke, čini se da je najbolje prošao Mislav Galić koji je od ove godine predsjednik uprave pekarske industrije Mlinar. Ondje je već bio u nadzornom odboru do 2009. Inače, Galić je bio izvršni potpredsjednik koncerna za poslovnu grupu Hrana. Do te pozicije došao je s čelnog mjesta u Ledu na kojem je bio sa svojih svega 26 godina. Prvo kao direktora pa predsjednik uprave. Završio je postdiplomski studij bankarstva i financija na pariškom Dauphineu, ponajboljom poslovnom školom znanom kao ‘tvornicom milijunaša’.</p><p>Todorića, sinove Antu i Ivana te ostalih 12 bliskih suradnika terete da su lažno prikazivali financijski rezultate i položaj Agrokora; da su istovremeno prikrivali potraživanja Agrokora prema Todoriću, dugovanja Agrokora prema bankama i drugim trgovačkim društvima; da su lažno prikazivali poslovne rezultate i značajnu akumuliranu dobit iz koje je bez stvarnog temelja isplaćivana dividenda...Ukupna šteta za Agrokor je 1,2 milijarde kuna.</p><p>Todorića se pak tereti i da je nalagao plaćanje troškova uređenja nekretnine u Zagrebu, troškova kupovine odjeće, modnih dodataka, oružja, ljetovanja, zimovanja, safari putovanja te prepariranja životinja i drugih troškova koji ne predstavljaju troškove poslovanja Agrokora, u iznosu od gotovo 54 milijuna kuna. Tu su i optužbe za podmirivanje osobnih kredita zaduživanjem Agrokora. </p><h2>Sinovi izvan zemlje</h2><p>Njegovi sinovi od početka kraja koncerna uglavnom nisu u Hrvatskoj. </p><p>- Ante Todorić živi i radi na relaciji Zagreb-London. On je policiji već ranije prijavio adresu na kojoj boravi i Londonu i uredno će se odazivati na rasprave - kazao nam je odvjetnik Fran Olujić. Ivan Todorić radi u Švicarskoj. Ivica Todorić je 29. lipnja, na suđenju u postupku za tzv. mali Agrokor, na sudu ustvrdio kako ne radi, te da osim četvrtine kuće u Ulici Himper 5 (Kulmerovih dvora) i tri jutra zemlje nema nikakve druge imovine. Ni drugih nekretnina, niti auta, vrijednosnih papira pa čak niti računa u bankama. Todorić je po četvrtinu nekretnine, podsjećamo, a darovao svojoj djeci – Ivi, Anti i Ivanu. Svaki od njih vlasnik je jedne četvrtine zdanja na Himperu.</p><h2>'Živim od 5500 kuna'</h2><p>Telegram je nedavno pisao kako je Sberbanka u sudskom postupku pokušala dokazati da je Todorić namjerno darovao nekretnine djeci ne bi li spriječio bilo kakvu mogućnost da se preko te vrijedne nekretnine naplate njegovi dugovi. Nepravomoćnom presudom sud je odbio tužbu Sberbanke, jer je ocijenio kako u Todorićevom potezu nije bilo ničeg nezakonitog. Naime, dvore je darovao djeci u trenutku kada Agrokor, barem prema Todorićevim riječima, još nije bio ni u kakvim financijskim problemima. Piruška Canjuga, također optužena i u malom Agrokoru, zaposlena je, ima plaću od 5500 kuna, stan od 190 kvadrata u Jurkovićevoj ulici u Zagrebu i vikendicu od 210 kvadrata u Žaboriću te nema auta i vrijednosne papire. U velikom Agrokoru, kaže njezin odvjetnik Anto Nobilo, ne stavlja joj se na teret nikakva kaznena radnja, nego samo da je bila članica uprave, a uprava je odobravala financijska izvješća. - Ona je od pet godina, četiri godine bila odsutna zbog čuvanja trudnoće i porodiljnog, a u istrazi je utvrđeno da se uprava nije sastajala i odobravala financijska izvješća- navodi Nobilo.</p><p>Bivšeg vlasnika Agrokora u ovom postupku tereta da je, kao predsjednik uprave Agrokora, a Ante Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu, 2013. godine zlouporabili svoj položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarskog trgovačkog društva za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna. Švicarska tvrtka time se nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge. Trećeokrivljena Pirušku Canjugu, nekadašnju članicu uprave Agrokora, terete da je Todorića i De Rosi poticala na kazneno djelo. </p><p>- To je takva glupost. Ne znam o čemu se tu radi. Ne želim ni obranu ni svjedoke, vi odlučite po zakonu kako treba. A sa svojom braniteljicom ću uspostaviti komunikaciju. Popit ćemo kavu - rekao je Todorić na ročištu nakon što mu je pročitana optužnica. Obratio se javnosti te između ostalog naveo: “Moja obitelj i ja smo svu svoju osobnu imovinu dali Agrokoru kako bi poduprli i akcelerirali njegov rast i razvoj, a radi čega je Grupa Agrokor postala najkonkurentnija i najveća kompanija u ovome dijelu EU... Iskreno želim kazati da sam tim postignućem ostvario svoj životni cilj, u Hrvatskoj iz pepela izgradio kompaniju svjetske razine...Zločinci su me zbog vlastitih materijalnih i strateških interesa zaustavili u uzdizanju regionalne industrije s Hrvatskom na čelu.”</p><p>Dok Todorića čeka životna bitka na sudu, pitali smo bivšu ministricu i potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić kako gleda na ovu optužnicu, što ona radi gotovo dvije i pol godine, koliko je prošlo otkad je dala ostavku nakon afere Hotmail? </p><p>- Vidjela sam da je optužnica podignuta no postupanje prema bivšem vlasniku Agrokora nikada nije bio moj posao, niti moja struka niti strast. Vrijeme je pokazalo pravu sliku ljudi kojima nije odgovarao način na koji je spašen Agrokor i naše gospodarstvo - kaže nam dobro raspoložena Dalić, spremajući se u mesnicu. Oporavila se od loma noge i sprema se na maratone.</p><p> </p>