TRAŽIO IZUZEĆE SUDA I DOKAZA

Todorić nakon nagodbe trojca uvjeren da će pobijediti u aferi Agrokor: 'Neću se istine odreći'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Laura Šiprak/24sata

Nakon ročišta u aferi Agrokor, Ivica Todorić poručio je da je riječ o politički montiranom procesu kojim upravljaju premijer Plenković i DORH

Nastavak sjednice optužnog vijeća za Veliki Agrokor bi trebao biti u petak ujutro. Naime, danas je sjednica prekinuta jer je Ivica Todorić tražio izuzeće sudaca. Kako sad stvari stoje, male su šanse da će onda ova optužnica sutra biti potvrđena, jer osim zahtjeva za izuzećem sudskog vijeća, Todorić traži i izuzeće nekih dokaza kao nezakonitih. Kako doznajemo, među tim dokazima je i financijsko vještačenje.

Izjava Ivice Todorića

Pokretanje videa...

Izjava Ivice Todorića 06:39
Izjava Ivice Todorića | Video: 24sata/Laura Šiprak

Nakon ročišta u aferi Agrokor, Ivica Todorić poručio je da je riječ o politički montiranom procesu kojim upravljaju premijer Plenković i DORH. Istaknuo je da protiv njega ne postoji nijedan stvarni dokaz i da će dokazati svoju nevinost. Kritizirao je sud zbog nepravednog postupanja i odbijanja zahtjeva za dodatno vrijeme obrane. Komentirajući nagodbu trojice suoptuženika, rekao je da ih razumije, ali da mu je to zapravo prednost jer se sada može sam braniti. Uvjeren je da će na kraju pobijediti te je naglasio da u inozemstvu vodi uspješne postupke za naknadu štete, posebno u Nizozemskoj, Engleskoj i Washingtonu.

Izjava zamjenika ŽDO-a Tončija Petkovića

Pokretanje videa...

Izjava zamjenika županijskog državnog odvjetnika 02:09
Izjava zamjenika županijskog državnog odvjetnika | Video: 24sata/Laura Šiprak

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković rekao je nakon ročišta da to što on ima uspjehe vani nema utjecaja na ovaj predmet i kaznenu odgovornost.

- Gledajte, što se tiče obrane prvookrivljenog Ivice Todorića, on ima pravo da se brani na način da poželi kako hoće. I to je sve ukratko što mogu kazati, a sud će biti u konačnici taj koji će donijeti odluku o krivnji u odnosu na sve okrivljenike u postupku - rekao je.

