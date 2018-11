Prikupio je milijun eura: Ivica Todorić danas izlazi iz pritvora

>>> Zadnje informacije...

16.16. - Todorić je u Remetincu gdje će se razdužiti.

15.35 - Morao je dati obećanje da se neće kriti i da će se odazivati na sve sudske pozive. Ako nešto prekrši, jamstvo će pripasti državi, a on će završiti u pritvoru. Novac je položen i sudac je morao donijeto odluku o povlačenju pritvora. Gospodin Todorić ima zabranu napuštanja boravišta i ne smije napuštati Zagreb bez dozvole suda. Bio je dužan predati putovnicu, sudac istrage ju je preuzeo. Ne postoji mjera opreza obaveze javljanja. Ako stvari ostane kakve su danas, u tom slučaju on ostaje na slobodi do okončanja postupka suda - rekao je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda te nije htio otkriti tko je dao novac za Todorića. Rekao je da su uplatitelji poznati sudu, ali da tu informaciju ne može otkriti.

15.27 - Sudac je ukinuo istražni zatvor, jamčevina je stigla, određene su mjere opreza. Gospodin Todorić je dao obećanje da neće napuštati boravište bez dopuštenja suda i to je to. Danas treba izaći, rekla je odvjetnica Ivice Todorića, Jadranka Sloković dodavši da nije bilo lako i da su prijatelji novac prikupljali pet dana.

15.26. Ročište je završilo

15.01 - Todorić je došao na sud. Počelo je ročište

15.00 - Odvjetnica Ivice Todorića, Jadranka Sloković, na pitanje tko je osigurao novac za jamčevinu kratko je odgovorila: "Prijatelji."

14.57 - Todorićev odvjetnik Čedo Prodanović je rekao da je uplaćen novac za jamčevinu. Na pitanje novinara kako je novac skupljen, Prodanović je rekao: "Nisam ga ja tražio".

- Sad imamo ročište i nakon toga je sve stvar tehnike - rekao je Prodanović.

Ivica Todorić i njegova obrana tvrde da su uplatili jamčevinu od milijun eura koliko je prošlog tjedna, kao uvjet za puštanje, odredilo izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu.

Na zagrebačkom Županijskom sudu se doznaje da je jamčevina uplaćena na sudski račun te da je za 15 sati zakazano ročište na koje će biti doveden iz Remetinca gdje se nalazi od izručenja Hrvatskoj. Todorić će se na tom ročištu obvezati da će se odazivati na sudske pozive, a morat će predat i putovnicu koja se trenutno nalazi na zatvorskom pologu, kazao je glasnogovornik suda Krešimir Devčić.

Uz polaganje putovnice Todorić na slobodi bez sudskog odobrenja neće smjeti napuštati Zagreb, svoje mjesto prebivališta.

Todorića će nakon ročišta sa suda vratiti u Remetinec, gdje će se razdužiti, a potom izaći na slobodu, najvjerojatnije u kasnim poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u srijedu 15. studenoga zaključilo je da Todorić može istražni zatvor zamijeniti mjerama opreza i jamčevinom od 7,5 milijuna kuna u gotovini, a njegova je obrana ranije tvrdila da toliko novca nemaju.

U prvom trenutku obrana je tvrdila kako Todorić nema toliko novca, no do danas su očito prikupili cijeli iznos.

Prodanović prije nekoliko dana govorio da novca nema

Odvjetnik Ivice Todorića, Čedo Prodanović komentirao je prije nepunih tjedan dana odluku Izvanraspravnog vijeća koje je odredilo jamčevinu od 7,5 milijuna kuna koja mora biti u gotovini. On tvrdi da Todorić taj novac - nema.

- Trenutno ga nema, zaista. Kako će ga skupiti ne znam, to će biti određeni problem. Mi smo se nadali da ćemo moći nekom nekretninom premostiti taj problem, u tom pravcu smo i napravili određene pripreme, ali sada s ovim iznosom ćemo se morati pomučiti - rekao je Prodanović.

Na pitanje ima li prijatelje ili poznanike koji bi mu mogli pozajmiti novac, Prodanović je odgovorio:

- Ima prijatelje, ali milijun eura nije mala stavka. Imam i ja puno prijatelja, ali ne znam koji bi to mogao. On možda ima neke bolje.

Situacija se od prošloga četvrtka, kad je Prodanović dao ove izjave, očito značajno promijenila.

Todorić je zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru.