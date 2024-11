Tokić Kartelo: Idem u utrku za Pantovčak jer mi je dosta loše politike, već se dugo pripremam

Idu mi na živce svi dosadašnji predsjednici koji nisu ništa napravili za Hrvatsku. Prije jedno tri godine rodila se ta ideja kad sam razgovarao s prijateljima i evo sad sam kandidat. Prvo nas je bilo pet-šest koji smo radili na programu, gdje sam se ja najviše educirao o politici. To su poslovni ljudi iz različitih djelatnosti, koji imaju više-manje svoje poslove i ne mogu se profesionalno baviti time. Sad imam druge ljude, koji se bave PR-om i mojom ulogom kandidata, rekao je Tokić Kartelo u emisiji "Studio 4" HRT-a.

Kazao je kako je skoro pet mjeseci proveo u Americi gdje se pripremao za kampanju.

- Dobio sam na jedno 157 stranica upute kako pobijediti na izborima, neki kažu da je to CIA radila, ja nisam siguran. Dobro sam ih proučio. Upute su jasne, govore da trebaš biti više među ljudima, trebaš više kontakata, trebaš se pojavljivati na terenu. Ja to i radim tri godine i puno mi je značilo iskustvo boravka u Americi - rekao je.

Međutim, naglasio je kako je situacija u Hrvatskoj bitno drukčija.

- Važno je da se pojavljuju nova lica, lica poput mene koja dolaze iz poduzetništva. Ja sam svoju politiku nazvao politikom novog povjerenja, rekao je.

Kampanju, kaže, financira svojim novcem.

- Potrošio sam dosta veliki novac, no to se sada ne mora pravdati. Najviše sam trošio u svoju edukaciju i pripremu. Bit će neke pomoći od prijatelja, ali to je neznačajno - kazao je.

'Moji glasači su oni kojima je pun kufer svađalačke politike'

Ključne točke njegova programa bit će demografija, jačanje uloge mladih u društvu, obrana i nacionalna sigurnost, gospodarska diplomacija.

- Najviše se razlikujem od Milanovića jer je on političar 20 godina i živi od politike, a ja ne živim od politike. Drugi isto dolaze iz političkog svijeta, neki su zbog politike stvorili svoje biznise - rekao je Tokić Kartelo.

Istaknuo je kako se u javnosti bavimo temama koje međusobno nabacuju Plenković i Milanović, dok se šuti o temama koje direktno pogađaju građane. Osvrnuo se i na nabavu najmodernijih njemačkih tenkova Leopard 2A8 i modernizaciju Hrvatske vojske.

- Ja bih radije da kupujemo strojeve. To je ogroman novac. Tenk je više napadačko nego obrambeno oružje pa ne vidim smisao u takvoj kupovini - rekao je.

Smatra kako neće biti problem prikupiti potpise potrebne za službenu predsjedničku utrku.

- Moji glasači su svi oni kojima je pun kufer ovakve svađalačke politike, koji žele istinske promjene. To su recimo poduzetnici koji žele stabilno poslovanje, to su mladi ljudi koji traže prilike da bi ostali u Hrvatskoj, radnici, umirovljenici koji zaslužuju dostojanstvene mirovine - zaključio je.