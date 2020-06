Tolušić traži milijunske poticaje za OPG od ljudi kojima je bio šef

Bivši ministar poljoprivrede traži za svoj OPG poticaje. Najviše što može dobiti je milijun eura, a ljudi koji su na čelu te državne agencije bili su mu podređeni tijekom mandata

<p><strong>Tomislav Tolušić</strong>, bivši potpredsjednik Vlade i bivši ministar poljoprivrede vlasnik je OPG-a Terra Slavonia za kojeg se javio na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), natječaj za koji se kolokvijalno kaže "Vinska omotnica". </p><p>Zanimljivo je to što je <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/ekskluziv-tolusic-trazi-milijunske-poticaje-za-opg-koji-je-pokrenuo-o-njima-odlucuju-ljudi-kojima-je-bio-nadreden/" target="_blank">Telegram </a>potvrdu da se Tolušić prijavio na natječaj dobio od APPRRR-a u četvrtak, a još u srijedu su iz Agencije tvrdili kako se prijavio - nije. Preko tog natječaja vinogradari mogu dobiti i višemilijunske poticaje kao pomoć u proizvodnji i plasmanu vina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tolušić i afera "fotomontaža" </strong></p><p>Na čelu iste te državne agencije je <strong>Matilda Copić</strong> (HDZ), a Tolušić joj je, sve dok nije bio razriješen s pozicije ministra poljoprivrede, bio nadređen. I to ne samo jer je djelatnost te agencije u njegovom resoru, već i zato što je Tolušić bio predsjednik Upravnog vijeća Agencije za plaćanje u poljoprivredi, gospodarstvu i ruralnom razvoju. To isto Upravno vijeće bira i razrješuje ravnatelja, a na to je mjesto Copić došla 1. siječnja 2017. i s Tolušićem je surađivala dobar dio mandata. </p><p>Zamjenik Matilde Copić je<strong> Antun Vujić</strong>, koji je na to mjesto došao s funkcije voditelja Regionalnog ureda Virovitičko-podravske županije. Dakle, Virovitičanin, kao i Tolušić, javlja <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/ekskluziv-tolusic-trazi-milijunske-poticaje-za-opg-koji-je-pokrenuo-o-njima-odlucuju-ljudi-kojima-je-bio-nadreden/" target="_blank">Telegram</a>. </p><p>Najviši iznos ukupnih prihvatljivih troškova po projektu je milijun eura. </p><p>Vlasnik Rezovačkih vinograda i ukupno 17.905 četvornih metara Tolušić je postao tek nedavno - 26. ožujka ove godine, tek pet dana prije nego što će Agencija raspisati natječaj na koji se javio. </p><p>Do tada je vlasnik bio njegov kum <strong>Mario Abramović</strong> koji je posjed imao nešto manje od godinu dana. </p><p>Abramović je vlasnik tvrtke Drvene konstrukcije iz Voćina, kojoj je na natječaju za Modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva, objavljenom 2016., u vrijeme kada je Tolušić bio ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrena i isplaćena potpora u iznosu od ‪301.251,86 kuna.</p>