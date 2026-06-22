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PROZVAO I POLITIČARE

Tomašević: 'Antifašizam je u temeljima Ustava, a revizija povijesti sve je glasnija'

Piše HINA,
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Tomašević: 'Antifašizam je u temeljima Ustava, a revizija povijesti sve je glasnija'
Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na pitanje novinara bori li se vladajuća stranka za antifašističke vrijednosti, uzvratio je kako 'uglavnom nema ni predsjednika Vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u ponedjeljak na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici kako je, unatoč pokušajima revizije povijesti, antifašistička borba u temeljima i izvorišnim osnovama Ustava RH.  "U zadnje vrijeme glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve su glasniji. Unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti koje su u izvorišnim osnovama Ustava RH", poručio je Tomašević.

"Danas je 85. godišnjica osnivanja prvog sisačkog odreda, prvog antifašističkog odreda u Hrvatskoj ali i u ovom dijelu Europe, a isto tako i 35. puta se obilježava Dan antifašističke borbe upravo 22. lipnja. To nije bilo sporno 35 godina, a sada postaje sporno za neke političke aktere u Hrvatskoj", naglasio je zagrebački gradonačelnik.

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Na pitanje novinara bori li se vladajuća stranka za antifašističke vrijednosti, uzvratio je kako 'uglavnom nema ni predsjednika Vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik'.

Neću govoriti o drugima, govorim o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik baš uvijek prisutan. To mislim da je na neki način poštivanje institucija ove države, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

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