Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavit će na Gradskoj skupštini rebalans proračuna. Sjednica skupštine počela je oko 9 sati Aktualnim prijepodnevom.

- Uštede su u iznosi 400 milijuna kuna, a toliko si i oni financijski kosturi u ormaru. To su fakture i računi. Nastali su, a nisu bili uopće planirani. Mene to užasno ljuti i frustrira, imate fakture i račune koji su nastali, a uopće nisu trebali. Što su to nego financijski kosturi u ormaru - rekao je Tomašević.

- Imate milijune kuna koje fale za domove za starije, stipendije, roditelje-odgojitelje... To su računi koji su nastali. Nitko ništa nije poduzeo da se to ne dogodi, dali su zeleno svjetlo za deficit prošloj vlasti. Ono što se pokazalo kad su ti kosturi isplivali, kad smo ušli detaljno u financije, onda su se pokazali ti kosturi. Ovo nije kraj. Da nismo krenuli s uštedama bi se išlo u deficit od milijardu i pol kuna, kao nastavak na akumulirani gubitak iz 2019. godine koji je bio milijardu i tristo milijuna kuna - poručio je Tomašević.

- Išli smo u rebalans da maknemo ono što su očito fiktivni prihodi od prodaje zemljišta i da prikažemo što su realni troškovi. Većina troškova je nastala u prvoj polovici godine jer je to bilo predizborno vrijeme - rekao je.

Što se tiče gradske imovine, Tomašević je poručio kako su "sve opcije na stolu". Dodao je kako postoji interes raznih subjekata za kupnju poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada.