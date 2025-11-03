Obavijesti

MINISTAR SE OGLASIO

Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...

Piše HINA.,
Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...
Zagreb: Ministar Davor Božinovi? dao je izjavu okupljenim medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Thompsonov tim i gradonačelnik uvijek su pronalazili zajednički jezik. U konačnici, oni su se i sami dogovorili na koji je došlo pola milijuna ljudi", kazao je Božinović...

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u ponedjeljak da HDZ ne koči imenovanja novih veleposlanika te ocijenio kako je siguran da će se u tom procesu doći do određenih rješenja.

Komentirajući nedjeljnu izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića oko prijepora s vladom u vezi imenovanja novih veleposlanika, Božinović je istaknuo kako postoje kontakti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda predsjednika i Ureda predsjednika Vlade RH te da su ti kontakti vrlo redoviti.

Božinović je prokomentirao i SDP-ovu tužbu Europskom sudu za ljudska prava te kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu (DORH) zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za župana Varaždinske županije.

"Sve institucije koje kontroliraju izborne procese donijela su svoja rješenja i sve je prošlo u skladu sa zakonom, o čemu su se svi očitovali, uključujući sva izborna povjerenstva. Imam dojam da možda SDP u Varaždinu nije sretan zbog rezultata izbora", kazao je ministar.

Na upit novinara planira li se pratiti odaziv vojnih obveznika iz dijaspore, Božinović je odgovorio kako sav postupak oko poziva vodi Ministarstvo obrane koje ostvaruje kontakte s obveznicima.

"Oko toga ne bih stvarao problem. Siguran sam da će se o svemu voditi računa, uključujući i interesima svih koji su uključeni u taj proces", dodao je ministar nakon posjeta Postaje granične policije Cetingrad u društvu s ministrom unutarnjih poslova, sporta i integracije Slobodne Države Bavarske Joachimom Herrmannom

Ministar se osvrnuo i na zahtjev tima glazbenika Marka Perkovića Thompsona za drugi koncert u zagrebačkoj Areni, premda je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao kako će se održati samo jedan koncert.

"Thompsonov tim i gradonačelnik uvijek su pronalazili zajednički jezik. U konačnici, oni su se i sami dogovorili na koji je došlo pola milijuna ljudi", kazao je Božinović, dodajući kako nema potrebe za pojačanom prisutnošću policije na predstojećem koncertu koji se održava u zatvorenoj dvorani.

"Ne vidim razliku između tog ili nekog drugog koncerta", nadodao je.

Govoreći o uspostavi novog sustava granične kontrole za građane trećih država, Božinović je ocijenio kako ona prolazi podjednako dobro u Hrvatskoj i ostalim članicama EU.

"Mi smo na specifičan način izloženi jer imamo najviše zahtjeva kada govorimo o kopnenim graničnim prijelazima. Sve funkcionira dobro, uključujući zračne i pomorske luke. Mi smo ranije iskomunicirali da je Hrvatska spremna za novi sustav za koji sam siguran da će podići razinu sigurnosti na području čitave EU", rekao je.

