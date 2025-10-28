VIDEO Tomašević o Thompsonu: Neće biti koncerta ako će se čuti protuustavni ustaški pozdrav

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je obišao klizište na Pantovčaku te komentirao radove na sanaciji klizišta, a gradonačelnik je odgovorio i na niz aktualnih tema, od urušavanja stropa na tržnici Dolac do pitanja o koncertu Marka Perkovića Thompsona i blokovskom parkiranju.

Klizište sanirano nakon desetljeća

– Radovi na sanaciji klizišta bliže su se kraju, trajali su godinu i pol dana – rekao je Tomašević. Dodao je kako se rekonstruirala dionica prometnice duga 400 metara, iskopano je 45 tisuća kubika zemlje, a postavljeno 368 stupova dubokih između 25 i 30 metara te 144 sidra kao potporna konstrukcija, prenosi Večernji.

Pročelnik Stanko Kordić detaljno je opisao faze radova.

– Problem se prvo vidio na ulazu u Predsjedničke dvore, gdje je sanirano 117 pilota. Kad se u ožujku ponovno pokrenulo klizište, dodatno smo ojačali zonu s 152 pilota najvećih promjera i dubina. Radili smo i potporne grede, sidra i gabione za stabilizaciju tla – rekao je.

Prema njegovim riječima, na križanju s Ulicom Zelengaj dodano je još 55 pilota, a kako bi se cijela zona osigurala, izveden je i završni red s 44 pilota.

– Prvotna procjena bila je 12 milijuna eura, ali konačni trošak bit će oko 11 milijuna bez PDV-a, odnosno 14 milijuna s PDV-om – pojasnio je Kordić.

Urušavanje na Dolcu

- Oko pet ujutro pao je komad žbuke, srećom bez ozlijeđenih. Zbog sigurnosti smo zatvorili taj dio dok se ne obavi stručni pregled. Do kraja dana znat ćemo što je potrebno za sanaciju – rekao je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković nakon urušavanja dijela stropa na zatvorenom dijelu tržnice Dolac.

Posljednja veća obnova bila je 2015. godine, a tržnica je nakon potresa dobila zelenu naljepnicu.

– Svjesni smo da stanje nije zadovoljavajuće i zato smo u proračunu za sljedeću godinu već osigurali sredstva za projekt obnove.

- Tržnica će uskoro zasjati u novom sjaju – dodao je Novaković.

Thompson, Ustav i pozdrav „Za dom spremni“

Novinare je zanimalo i pitanje koncerta Marka Perkovića Thompsona i komentari premijera Plenkovića.

– Sve sam rekao u petak. Ustav jasno propisuje temeljne vrijednosti Republike Hrvatske nasuprot NDH, a Ustavni sud je više puta presudio da pozdrav „Za dom spremni“ nije u skladu s Ustavom – rekao je Tomašević.

Naglasio je da će se Grad Zagreb držati Ustava i odluka Ustavnog suda.

– Taj pozdrav je neprihvatljiv. Mi smo legalisti i to vrijedi za sve koncerte. Imali smo sastanak s klubovima vladajuće većine i sve ćemo to dodatno regulirati – istaknuo je.

Na pitanje zašto je potpisan ugovor kojim se dopušta izvođenje pjesama s tim pozdravom, odgovorio je da je koncert u Areni bio ugovoren ranije.

- U dobroj vjeri nakon što je gradska vlast izdala suglasnost za doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson i nije bilo Bojne Čavoglave i ustaškog pozdrava, pa smo u dobroj vjeri potpisali dva ugovora, za Hipodrom i Arenu. Thompsonov menadžment je ranije rekao da neće biti koncerta 27.12. Zašto su se predomislili, ne znam. No, ugovor je tako potpisan, a svi ostali koncerti se neće održati, ako se bude čuo protuustavni, ustaški pozdrav - poručio je Tomašević.

Vodstvo sportskih objekata i nasilje u školi

Osvrnuo se i na pitanje vodstva ustanove Upravljanje sportskim objektima, gdje još nije imenovan novi ravnatelj.

– Postupak zapošljavanja je pri kraju, odluka bi trebala biti donesena ovaj tjedan – rekao je Tomašević.

Komentirao je i slučaj vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi Brestje, o kojemu su ga novinari pitali.

– To sam prvi put čuo. Grad ne može poslati prosvjetnu inspekciju jer je to nadležnost Ministarstva, ali možemo provjeriti ima li škola potreban stručni tim i reagirati u okviru naših ovlasti – kazao je.

Blokovsko parkiranje

Na kraju se dotaknuo i blokovskog parkiranja, sustava koji je izazvao brojne rasprave.

– Smanjili smo broj povlaštenih parkirnih karata jer su ih mnogi zloupotrebljavali. Sad ih je prvi put manje nego što ima parkirnih mjesta, a povećao se broj komercijalnih karata. Analiziramo što ćemo dalje kako bismo oslobodili još više mjesta za stanare – zaključio je Tomašević.