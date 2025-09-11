Tomašević na udaru prosvjeda: 'Mičite cestu, nama nosi samo štetu, a drugima pogodujete'

Mještani zagrebačkog Botinca danas su najavili veliki prosvjed ispred Skupštine, koja treba napokon izglasati izmjene Generalnog urbanističkog plana. Žele da se iz GUP-a potpuno makne sporna prometnica dugačka 300-tinjak metara koja je planirana u naselju, prelazi preko dvorišta vrtića, legalno sagrađene kuće, siječe parcele, ruši garažu vatrogascima, a sumnjaju i u pogodovanje investitorima.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon prvotnog negiranja problema, građane je pokušao umiriti obećanjem da cesta sigurno neće biti sagrađena, a da će se u novom GUP-u ona revidirati. Ali to nije dovoljno, kažu mještani.

- Kako će netko od susjeda uređivati kuću ili nešto graditi kad im cesta prolazi kroz dvorište? Time su izravno oštećeni, a drugima se pogoduje. Investitor koji sad već gradi zgradu sa 64 stana s ucrtanom će novom cestom moći dobiti i lokacijsku dozvolu za manju zgradu. S ucrtanom cestom dobit će i planirani pristupni put, koji nije imala još jedna osoba, Ivan Kralj. On je pak i prodao zemljište investitoru, Revala nekretnine, na kojoj je onda Grad planirao namjenu za crkvu, a zemljište mora kupiti. Cesta uopće ne siječe tu parcelu iako prolazi pored nje, što znači da će im više platiti zemljište. A Grad je samo nekoliko stotina metara dalje imao svoje zemljište, na kojem je bila planirana crkva, ali su je ovim izmjenama prebacili na privatno zemljište koje moraju kupiti. Pa pogodovanje se vidi iz aviona - navodi zamjerke predstavnik inicijative građana Ivan Jajčević, kojem nova cesta također siječe parcele.

Grad smo još prošli tjedan pitali koja je ekonomska logika i računica premjestiti crkvu s gradskog zemljišta na privatno pa onda kupovati privatno zemljište jer ga moraju dati Zagrebačkoj nadbiskupiji u okviru sporazuma o stadionu Maksimir. Kažu da je na novu lokaciju, koja je dijelom i na privatnom, a dijelom na gradskom zemljištu, predložila Zagrebačka nadbiskupija i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Ističu da je po sporazumu Ministarstvo dužno otkupiti zemljište od privatnika i dati ga Nadbiskupiji, a ne Grad.

Inače, iz Grada se pravdaju da su cestu ucrtali jer su smanjili dopuštenu gradnju naselja i ograničili je na tri etaže s najviše četiri stana. Mještani kažu da su zakasnili jer su investitori već pokupovali zemljište i dobili dozvole za velike zgrade.

Također, iako se cesta može maknuti jednim amandmanom na GUP, Tomašević kaže da to ne može učiniti jer bi onda ponovno cijeli GUP morao ići na suglasnost Ministarstvu graditeljstva, koje je tri puta vraćalo GUP na doradu.

- Od ožujka imaju našu peticiju i upoznati su s problemom, ali u međuvremenu su dorađivali GUP prije ove konačne suglasnosti. Dakle, mogli su maknuti i ovu cestu u tim doradama, ali nisu to učinili, što opet samo pokazuje da nekome pogoduju - kaže Jajčević.