Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za HRT osvrnuo se na prvih šest mjeseci na vlasti, odbacio kritike oporbe i poručio da su napravili sve što su obećali.

- Itekako smo napravili sve ono što smo obećali, već u prvim koracima i onim uštedama koje smo radili. Isto tako, uvođenje reda u gradske ustanove i gradska poduzeća, da više nema nikakvog stranačkog ključa po kojem su se do sada dodjeljivale upravljačke pozicije - rekao je Tomašević.

- S obzirom na to da, kad dođete u situaciju da naslijedite konsolidirani dug koji je jednak cijelom gradskom proračunu, s obzirom na 20 godina devastiranog sustava, s obzirom na to da vam mandat počne tako da vam pročelnica stručne službe gradonačelnika bude uhićena tri tjedna nakon što ste došli u ured... S obzirom na tu situaciju, mi smo zadovoljni - poručio je.

Osim na lokalnoj razini, Tomašević je istaknuo kako im je cilj promijeniti cjelokupnu politiku u Hrvatskoj.

- I to ćemo pokazati prije svega u Gradu Zagrebu, ali mi smo na ovim lokalnim izborima u dobrom dijelu gradova isto tako ušli u gradska vijeća - rekao je Tomašević.

- Već sad mijenjamo lokalnu politiku i u Puli, i u Osijeku, i u Splitu, i u Karlovcu, i u nekim drugim gradovima pored Zagreba - dodao je.

O roditeljima odgojiteljima

Po pitanju roditelja odgajatelja rekao je da su ih primili kako bi čuli njihovu perspektivu odluke.

- Naša perspektiva i dalje je takva da imate jednu mjeru koja je demografska, ne socijalna, koja nije dala demografski učinak koji je najavljivala sama mjera - rekao je Tomašević.

- Isto tako mislim da nije ni dobro da se demografske politike događaju na razini jednog grada jer to dovodi do depopulacije cijele zemlje, do depopulacije drugih dijelova Hrvatske - dodao je.

Smatra da odluka o ukidanju mjere nije bila prenagla.

- Od toga kad smo stupili na vlast do odluke koja stupa na snagu iz perspektive smanjenja financijskih naknada, ali isto tako i omogućavanja zapošljavanja i upisa djece u dječje vrtiće, proći će godinu dana. To svakako nije malo tranzicijsko razdoblje - poručio je Tomašević.