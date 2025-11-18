Tomašević: Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo

Sad je 6 ujutro, plamen je manji. Ali vjerojatno će ga gasiti i kroz dan. Stalno se razbuktava. Najbitnije da vatrogasci ne stradaju. Požar je izbio sinoć nešto nakon 23 sata, još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje, ali očevid će se raditi koji će onda utvrditi koji je uzrok. Kao što znate, radi se o jednoj od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu.

- Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik Vjesnika je država. Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo, rekao je Tomislav Tomašević.

Uživo ispred zgrade Vjesnika

- Bio sam unutra, ali samo na donjoj etaži, bez brige - dodao je Tomašević.

Požar u Vjesnikovom neboderu

- Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dodao:

- Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati.

- Zasad nema opasnosti da će se zgrada urušiti. Najbitnije je da nema žrtava i da su vatrogasci na sigurnom. Ima neke štete na vozilima koja su blizu parkirana jer su za zgrade padale krhotine. Promet ćemo zatvoriti oko zgrade. S obzirom da je Dan sjećanja na Vukovara, neradni je dan, ne bi trebalo biti problema - rekao je Tomislav Tomašević.