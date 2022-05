Tomašević: Ne možemo povećati cijene javnog prijevoza dokle god ne unaprijedimo uslugu'

Znao sam što me čeka. Sve te probleme još sam u Skupštini vidio kako se gomilaju, ako hoćemo i financijska održivost mjere roditelj odgojitelj kojoj je eksponencijalno rastao trošak i sada je pola milijarde kuna godišnje. 18 puta je više potrošeno na mjeru roditelj odgojitelj nego gradnju novih vrtića. Dok Visoki upravni sud ne odluči je li odluka Skupštine zakonita, svaki mjesec neplanirano moramo izdvojiti iz proračuna 40 milijuna kuna više što je vrijednost jednog vrtića, kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u RTL Direktu.

- Obećali smo izgradnju 12-13 vrtića u iduće 2 godine, toga se držimo, dodao je i rekao da ne odustaju od obećanja da u svakom kvartu bude dostupan vrtić.

Komentirao i slučaj Mirele Čavajde te što planira napraviti s obzirom da je bolnica Sv. Duh u vlasništvu Grada Zagreba.

- Bolnica Sv. Duh obavlja prekide trudnoće od 10 mjeseca do 22., ali ne nakon 22., što je ovdje slučaj. Povjerenstvo je zaključilo u zakonskom roku da postoje indikacije. Ono što kaže osoblje Sv. Duha da nemaju iskustva s tim. Ono što je meni neprihvatljivo kada govorimo o prekidima trudnoće zakonski dozvoljenima, do 10. tjedna bez medicinskih indikacija, u gradskoj bolnici Sv. Duh svi liječnici i sve medicinske sestre na ginekologiji imaju priziv savjesti. To mi je neprihvatljivo, da se u gradskoj bolnici takva stvar dogodila. Očekujem od novog vodstva bolnice da se to riješi - objasnio je i dodao:

- Privremeno se to rješava na način da je sklopljen ugovor s bolnicom Merkur, tu očito nešto ne odgovara i ne funkcionira na razini Hrvatske ako 60 posto liječnika ima priziv savjesti, a u Sloveniji koja ima isti zakon je to samo 3 posto. Ne mogu to promijeniti na razini Hrvatske, to očekujem od ministra zdravstva i Vlade, ali ono što mogu i moram je ono što je vezano uz Sv. duh kao najveću gradsku ustanovu i to očekujem od novog vodstva - poručio je gradonačelnik Zagreba.

Ispričao je kako mu je cilj unaprijediti javni sustav prijevoza.

- Ne možemo povećavati cijene, a da se ne unaprijedi usluga. Do kraja godine mogu najaviti 65 novih autobus,a do kraja mandata kupovina 60 novih tramvaja. Nakon 20 godina se širi tramvajska mreža u Zagrebu. Do kraja godine ćemo riješiti dozvole za prugu po Heinzelovoj od Zvonimirove do Vukovarske, a druga faza do okretišta u Savišću. To je jedna od trasa, to je projekt od 140 milijuna kuna, dobar dio toga ćemo financirati iz EU sredstava, idemo onako kako smo rekli da ćemo ići - objasnio je.

- Obitelji više nemaju jedan, dva, nego neki imaju i tri automobila. Niti jedna europska metropola ne ide u tom smjeru, sve ide u drugom smjeru. Zagreb je jedini od gradova iz RH koji su se prijavili kao predvodnik zelene tranzicije. EU nas je stavila među 100 prvaka u zelenoj klimatskoj tranziciji, što omogućava povlačenje novih sredstava iz EU fondova da to napravimo. To ćemo napraviti kroz solarizaciju krovova, nove biciklističke magistrale, širimo pješačku zonu - rekao je Tomašević i dodao da šire pješačku zonu u centru grada u idućih mjesec dana.

