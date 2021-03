Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! gost je u studiju 24sata.

Tomašević od brojnih kandidata za Zagreb u anketama trenutno najbolje stoji.

- Ne bih se složio da je bila predvidljiva predizborna utrka jer i prije nego što je umro Milan Bandić vidjelo se da je zaostajao i na parlamentarnim izborima, ali i po anketama u prosincu. Ono što je najbitnije na ovim izborima je da nas građani prepoznaju. Dugo se bavimo gradskim temama i aktivni smo u skupštini ne samo u kritikama već i predlažemo rješenja, rekao je Tomašević.

Tomašević smatra da ga činjenica što nije kalkulirao oko kandidature koju je najavio prije godinu dana izdvaja od drugih kandidata. Tomašević je ovih dana stalno na terenu i obilazi zagrebačke kvartove.

- Naša politika od početka otkad smo u nju ušli, naša vizija grada je da je on policentričan i sada pazimo jako da ravnomjerno upoznamo probleme grada i želimo ih ravnomjerno rješavati. Svi trebaju imati jednaku kvalitetu života bez obzira u kojem kvartu žive i grad se treba balansirano razvijati, rekao je Tomašević.

Najveći zadatak koji ga očekuje ako postane gradonačelnik je sigurno potresna obnova Zagreba, a Tomašević smatra da svaki euro iz Fonda solidarnosti treba kvalitetno iskoristiti na obnovu javnih zgrada, škola i vrtića kako bi više novca ostalo za privatnu obnovu.

- Mi smo na skupštini izglasali da za obnovu javnih zgrada Grad ne mora tražiti dozvolu od skupštine nego da za tu obnovu Grad dobiva a priori odobrenje kako bi što više ubrzali taj proces, poručio je Tomašević.

Tomašević je rekao kako je problem sa suvlasnicima zgrada koji usporavaju obnovu problem koji se godinama gomila zajedno s problemom neriješene digitalizacije, imovinsko-pravnih odnosa, ali i s nagomilanim problemima u pravosuđu. Najavio je otvaranje gradskog ureda za obnovu.

- Što se tiče rješavanja dokumentacije mi ćemo građanima pomoći, ne pomoći nego odraditi to za njih. Imat ćemo gradski ured za obnovu koji će skupljati svu dokumentaciju za građane i čak predfinancirati iz gradskog proračuna i izradu projektne dokumentacije, poručio je Tomašević.

Tomašević je govorio o svom planu rješavanja prometnih gužvi u Zagrebu, ali i o nedostatku vrtića i škola po kvartovima. Smatra da su to dva povezana problema.

- Nedostatak vrtića ili škola dovodi do toga da roditelji prvo razvoze djecu pa onda idu na posao i odvoze ih u kvartove gdje su našli mjesto. Imate puno kvartova u kojima je teško naći mjesto u vrtićima i to onda stvara dodatne prometne gužve. Ravnomjerni razvoj kvartova, balansirano između nove stanogradnje i društvene infrastrukture, ne mogu se više šakom i kapom dijeliti dozvole za nove stanove bez da to prati i ostala infrastruktura, poručio je Tomašević.

Komentirao je i sadržaj pisma kojeg je kandidatima za gradonačelnika poslao Petar Pripuz.

- Pripuz je u pismu rekao da je njima zapravo prihod koji dobiju od Zagreba jako mali. Ja sam više puta problematizirao da se samo oni javljaju na javne natječaje i da samo oni ispune uvjete. On kaže da su im prihodi od Zagreba zapravo najmanji pa ako im posao sa Zagrebom nije toliko bitan onda neka pozdrave naše napore pa da te poslove vratimo u gradska poduzeća, a ne da plaćamo naknadu za odvoz otpada 100 milijuna kuna, rekao je Tomašević.

Kaže da će ako postane gradonačelnik revidirati sve gradske ugovore, ali i napraviti čistku u gradskoj upravi.

- Svi koji su nezakonito zaposleni tu neće biti tolerancije. Svi koji su radili nepravilnosti bit će interne kontrole i nemamo tolerancije ni za stvari prije ni poslije izbora.Bitno je da se utvrde nova pravila igre i prvi dan da zaživi sve nakon promjene vlasti, doista nema više veza za rješavanje stvari. Gradska uprava će raditi, neće vam trebat broj gradonačelnika da riješite problem i bit će sankcioniran mito koji se daje u gradskoj upravi, poručio je Tomašević.

Kaže da će oni koji su posao dobili zakonito imati priliku raditi. Planira smanjiti broj ureda i reorganizirati posao gradske uprave, a za sva zapošljavanja provodit će se javni natječaji.

- Mi smo jedini jamac promjene i nemamo nikakvih repova. Mladi smo, obrazovani ljudi i želimo promjene, zaključio je Tomašević.