Tomašević o dočeku Lasagne: 'Na Trgu je bilo više od 10.000 ljudi, uvukao nam se pod kožu'

Doček je bio onako kako to zaslužuje naš Baby Lasagna. On je pobjednik po glasovima publike, zadovoljan sam kako smo to uspjeli organizirati i to u manje od 12 sati. Rezultate smo vidjeli u 1 u noći i u 2:30 smo se oglasili o dočeku, ispričao nam je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Baby Lasagna osvojio je drugo mjesto na Eurosongu u Malmöu, a oko 15 sati stigao je i na Trg bana Jelačića. Tamo su ga jedva dočekali obožavatelji.

- Preko 10 tisuća ljudi je bilo na Trgu tako da se sigurno nije mogao uslikati sa svima, ali sigurno ce to moći u sljedećim danima i mjesecima - otkrio je Tomašević koji se zatim osvrnuo na detalje dočeka.

- Prvotni dogovor s Markom i timom je bio da se doček radi samo ako pobijedi, ali on je pobijedio po glasovima publike. Hvala još jednom Let 3, Tajči i Emiliji Kokić koji su nastupali, hvala režiseru i voditeljima te svima koji su radili preko noći da sve ovo organiziramo. Hvala Vladi i MUP-u koji su pomogli u realizaciji - ispričao je.

Smatra da je Marko zaslužio ovakav doček i da su s pravom građani došli u ovolikom broju.

- Uvukao nam se svima pod kožu jer je jednostavan i skroman dečko što je na kraju rekla europska pa i svjetska publika svojim glasovima. Naravno da smo razočarani s glasovima žirija i po meni te glasove žirija treba ukinuti. Ovo je sad već druga godina za redom da na kraju pobjednik nije onaj koji je dobio najviše glasova publike, s time da je razlika ove godine sad još i veća nego prošle godine kad je pobijedila Loreen koja je bila druga po glasovima publike. Međutim, što je tu je i mislim da Marka čeka velika karijera - objasnio je zagrebački gradonačelnik.

Već su bukirali Arenu Zagreb

Tomašević se zatim osvrnuo i na produkciju pjesme, a i politiku koja vlada na Eurosongu.

- Nevjerojatno je da je sam napisao i producirao pjesmu te je jedini takav izvođač na ovogodišnjem Eurosongu. Jasno da ima politike i geopolitike na natjecanju, ali ovo se događa već drugu godinu za redom i to nije dobro za Eurosong. Mi smo organizirali doček u vrlo kratkom roku, a da smo dobili Eurosong vjerujem da bi ga HRT, Grad, Vlada i turistička zajednica uspjela organizirati - rekao je.

Otkrio je kako su već bukirali Arenu Zagreb prije nekih mjesec i pol jer je to jedini prostor koji ima uvjete za organizaciju.

- Pričao sam s Markom i cijelim bendom i timom te su oni jako zadovoljni da je toliko ljudi došlo. To je ono što mi ne možemo znati koliko će ljudi doći, na nama je da se potrudimo oko organizacije. Zadovoljan sam da je toliko ljudi došlo, ne samo iz Zagreba nego su neki čak iz Požege došli.

