Tomašević o javnom prijevozu: 'Energenti su sve skuplji, vidjet ćemo hoćemo li korigirati cijene'

Cijene karata su sada otišle znatno. Je li to privremeni fenomen, vidjet ćemo, a onda ćemo morati korigirati cijene javnog prijevoza. To nema veze s prorjeđivanjem koje je privremenog karaktera jer je problem nastao u dobavi dijelova za ispravnost autobusa i tramvaja. S obzirom da su bili poremećeni globalni trgovački lanci, to je zahvatilo i ZET, kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u RTL Direktu te je dodao kako će cijena ovisiti o cijeni energenata.

S obzirom na sveopći porast cijena, Tomašević je komentirao je li razmišljao da odgodi "švicarski" model naplate odvoza otpada.

- Ne možemo ga odgoditi jer se moramo uskladiti sa Zakonom o gospodarenju otpadom koji predviđa da se mora po stvarnoj količini odloženog otpada naplaćivati ta usluga. Za one koji će odvajati neće poskupiti. Čistoća je o vrećicama razgovarala sa svim trgovačkim centrima. Što se tiče marži, pregovara se o tome da to bude na razini manipulativnih troškova - rekao je.

U utorak su dvije godine od potresa, a prva kuća tek u travnju. Tomašević je komentirao tko je kriv za to.

- Prvu zamjensku kuću je najavio Fond. Ministarstvo je to koje donosi odluke o obnovi privatnih zgrada, a Fond je taj koji provodi odluke kroz raspisivanje javnih nabava, prve informacije su bile da će u 3. mjesecu biti prve kuće i prve konstrukcijske obnove. Zapelo je s javnim nabavama i odgodili su termin za travanj. Nadam se da neće više biti odgađanja - pojasnio je Tomašević.

Objasnio je kako i Ministarstvom, ali i Fondom upravlja država.

- Što se tiče Fonda, imamo neki suosnivački dio ali manjinski. Ustupili smo djelatnike Fondu, neke privremeno, neki su ostali trajno kako bi se ojačali kapaciteti. Pripremili smo u proračunu 80 milijuna kuna prošle godine za sufinanciranje obnove privatnih zgrada, a nije potrošeno ništa od tog novca. Ove godine smo na temelju razgovora s Ministarstvom i bivšim ministrom graditeljstva odvojili u proračunu 160 milijuna kuna - rekao je.

Za kraj je prokomentirao i pad letjelice u Zagrebu..

- Čekam očevid i da se utvrdi što se dogodilo. Odmah me zasmetalo prvi dan kad sam vidio u jednom dijelu stranih medija gdje se pisalo o tome da s eta vojna letjelica koja je veličine vojnog aviona srušila u predgrađu Zagreba, onda u drugim stranim medijima da se srušila pored Zagreba, a sad vidim da je glavni tajnik NATO-a nastavio u tom smjeru i rekao da se srušila izvan Zagreba. Ne mislim da je problem u Vladi nego da je neadekvatna reakcija NATO-a i da nije to adekvatno preneseno u medijima - rekao je i dodao:

- Govorimo u vojnoj letjelici usred rata u Europi, koja pređe tri NATO članice i sruši se usred glavnog grada. Još sam čuo da je glavni tajnik NATO-a rekao da moraju spriječiti takve stvari da ne bi došlo do stvarne ugroze u budućnost, a ovo je bila stvarna ugroza.