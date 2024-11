Tomašević o novim stupićima u Zagrebu: Same kazne neće ljude odvratiti od kršenja propisa

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zajedno sa zamjenicima posjetio 46. međunarodni sajam knjige, Interliber. Nakon posjete, na konferenciji za novinare prokomentirao je brojne aktualnosti, a među njima i postavljanje novih stupića.

- Podijeljene su tisuće kazni za nepropisno parkiranje, ali dok su kazne za nepropisno pakiranje 30 eura ili 15 ako se plati odmah, to ljude neće odvraćati od kršenja propisa. Nažalost one su tako određene zakonom, to je jedan od razloga zašto smo imali sastanak s MUP-om kako bi se kazne podigle - rekao je gradonačelnik.

Riječ je o stupićima koji su za vikend postavljeni u Gundulićevoj ulici. Grad je priopćio da je razlog tome učestalo zaustavljanje automobila na biciklističkoj stazi.

Stanari smatraju da se problem mogao riješiti i kažnjavanjem prekršaja. Svako buduće zaustavljanje hitnih služba ili dostave završit će s novim gužvama.

Zagreb: Gundulićeva ograđena stupićima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

