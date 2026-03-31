RAT DIPLOMAMA

Tomašević odgovorio zastupnici: 'Istina je, nisam studirao na Oxfordu nego na Cambridgeu'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Tomislav Tomašević/Facebook

Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan je u svom zastupničkom pitanju tražila je odgovore o obrazovanju i dosadašnjim poslovima zagrebačkog gradonačelnika. Posebno ju je zanimao Oxford

Sastavni dio mog posla je nažalost biti stalno izložen lažima koje plasiraju politički suparnici. Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima. I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu. Inače takve stvari ignoriram, no vijest su danas prenijeli brojni nacionalni mediji.

Objavio je to u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u svom javnom odgovoru gradskoj zastupnici Dini Dogan. Ona je, naime, u gradskoj skupštini tražila odgovore na navode iz gradonačelnikovog životopisa.

- Molim da mi se dostave cjeloviti podaci o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika, s jasno naznačenim razdobljima, nazivima poslodavaca ili organizacija, zemljama u kojima su se ti angažmani odvijali te vrstom ugovornog odnosa. Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu - navela je Dogan.

Tomašević joj je potvrdio kako je istina da nikad nije studirao na prozvanom sveučilištu.

- Ukratko: istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam. Ono što u svojoj biografiji jesam isticao jest da sam, nakon što sam završio magisterij iz politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio još jedan magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju Cambridge Overseas Trust i Chevening - napisao je Tomašević.

POGLEDAJTE ŠTO JE OBJAVILA Zastupnica koja se 'proslavila' izjavom 'taj je*o nikad nije' pitala Tomaševića za diplomu
Zastupnica koja se 'proslavila' izjavom 'taj je*o nikad nije' pitala Tomaševića za diplomu

Odgovorio je i Dogan na njezino nezadovoljstvo što Grad Zagreb nije imao podatke o njegovom obrazovanju te ga optužila da se skriva iza zakona.

- Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. Oporbi više sreće drugi put - napisao je Tomašević.

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
UTORAK I SRIJEDA

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg
Iranska garda: Počinjemo s napadima na Boeing, Microsoft, Google, Teslu... Evakuirajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Iranska garda: Počinjemo s napadima na Boeing, Microsoft, Google, Teslu... Evakuirajte se!

Rat na Bliskom istoku se ne smiruje. Donald Trump stalno govori da se odvijaju pregovori te prijeti totalnim uništenjem iranske energetske infrastrukture. Iran odbija bilo kakve pregovore te ima svoje uvjete za kraj rata
Vučić odgovorio Milanoviću
OTKAZAN SASTANAK

Vučić odgovorio Milanoviću

Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu, rekao je Vučić

