Tomašević odgovorio zastupnici: 'Istina je, nisam studirao na Oxfordu nego na Cambridgeu'

Sastavni dio mog posla je nažalost biti stalno izložen lažima koje plasiraju politički suparnici. Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima. I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu. Inače takve stvari ignoriram, no vijest su danas prenijeli brojni nacionalni mediji.

Objavio je to u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u svom javnom odgovoru gradskoj zastupnici Dini Dogan. Ona je, naime, u gradskoj skupštini tražila odgovore na navode iz gradonačelnikovog životopisa.

- Molim da mi se dostave cjeloviti podaci o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika, s jasno naznačenim razdobljima, nazivima poslodavaca ili organizacija, zemljama u kojima su se ti angažmani odvijali te vrstom ugovornog odnosa. Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu - navela je Dogan.

Tomašević joj je potvrdio kako je istina da nikad nije studirao na prozvanom sveučilištu.

- Ukratko: istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam. Ono što u svojoj biografiji jesam isticao jest da sam, nakon što sam završio magisterij iz politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio još jedan magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju Cambridge Overseas Trust i Chevening - napisao je Tomašević.

Odgovorio je i Dogan na njezino nezadovoljstvo što Grad Zagreb nije imao podatke o njegovom obrazovanju te ga optužila da se skriva iza zakona.

- Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. Oporbi više sreće drugi put - napisao je Tomašević.