Tomašević: Odluka Ustavnog suda o Zoranu Milanoviću nema uporište i protuustavna je!

Tomislav Tomašević je danas odluku Ustavnog suda nazvao protuustavnom, piše HRT. Poručio je da će Možemo podržati manjinsku SDP-ovu vladu te da je sada najvažnije konstituirati sabor.

Napomenuo je kako Most ima manje mandata od Možemo zbog dva mandata Suverenista.

"Mi smo rekli da bi oporbena stranka koja osvoji najviše mandata trebala dati mandatara, to je po svemu sudeći SDP. Hoće li SDP predložiti Milanovića ili nekog drugog, to je na njima, mi ćemo to podržati. Most ima manje mandata nego Možemo jer su dva mandata od Suverenista. Ako krenemo u tu logiku, nećemo se dogovoriti. Ključno je da se konstituira sabor i da sabor počne donositi zakone, da smijeni glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, da ukine Lex AP i da napravi set zakona koji bi smanjili mogućnost korupcije", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

"Što se tiče odluke Ustavnog suda, ona je protuustavna, nema nikakvog uporišta u Ustavu za odluku koju su donijeli. Kad smo predavali kandidature u sabor, pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni, drže li se svi upozorenja ili ne i da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje tako da bez obzira na rezultate izbora svi znaju na čemu su", rekao je Tomašević.

"Oni to nažalost nisu napravili. Nisu niti upozoravali. Niti u jednom trenutku nisu rekli da Milanović krši njihovo upozorenje. Nisu rekli koja bi sankcija bila niti na čemu bi je temeljili, dokad vrijedi ta zabrana Milanoviću? I gdje piše u Ustavu da je takva sankcija moguća? Ukoliko izbori nisu bili kontaminirani, kako to da se Milanoviću zabranjuje da bude mandatar?", upitao je Tomašević.

Tijek postizbornih pregovora pratite OVDJE.