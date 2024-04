Milinović opleo po Ustavnom sudu: Vraćate nas u kaljužu! Ne dam da odlučujete o mom glasu

Nastavljaju se reakcije na odluku Ustavnog suda koji je u petak priopćio kako Zoran Milanović ne može biti premijer a ni mandatar Vlade. Svoje mišljenje izrazili su brojni političari, ustavni stručnjaci, a sad se o svemu oglasio Darko Milinović, nekoć HDZ-ov ministar zdravstva, danas predsjednik stranke LiPo.

"Tko je jači od bilo čijih 76? Nećete biti vlasnici mog glasa!!!" - poručuje u svojoj objavi na Facebooku Milinović. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Završio danas operacije rek'o idem vidjeti na portalima ima li što novo? Kad ono udarna vijest. Mislim se eto Plenki (čini se bliže tome nego drugi) složio većinu.Reko dobro je da što prije imamo vladu. Čitam dalje-Milanović kršio Ustav, ok to se očekivalo da će Ustavni sud ponoviti. Čitam dalje-ne može biti mandatar, pa i to znamo, što se ponavljaju? Hoću ugasiti portal i onda shvatim i ako dade ostavku ne može biti mandatar! ! ! ! Ne mogu vjerovati - piše Milinović i nastavlja:

- Kada se situacija smirila, kada napokon postajemo pristojni, uljuđeni, evo Ustavnog suda. Ovakve odluke Ustavnog suda koji se stavljaju iznad Sabora vraćaju nas u kaljužu iz koje izađosmo bar u zadnja tri dana. Ejjjj suci Ustavnog suda.Vi bi bili vlasnici svih glasova na ovim izborima bilo lijevih bilo desnih. Ne da vam da odlučujete o mom glasu (glasao sam za desnicu). To je moje i ničije više, a pogotovo ne vaše. To je moj glas koji samo oni za koje sam glasao, a ne Ustavni sud, mogu zlorabiti i razočarati me, a nadam se da neće. Prvi puta mi neugodno dijela države za koju sam bio spreman, kao i mnogi,poginuti. Molim Boga da se probudim,da to sve sanjam. O Bože nije san, zbilja je, a ja u takvoj zbilji koja bi bila vlasnik naših glasova(i desnih i lijevih i liberalnih i zelenih...) ne želim živjeti,sram me je. Hej prijatelji iz DOMOVINSKOG, (i ostali) na ovo MORATE reagirati upravo radi Domovine i onoga što predstavljate. Tko je jači od bilo čijih 76 ? ? ? ? - napisao je Milinović.

