Jel se i vama diže? Tomašević će si povećati plaću za 300 eura

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom otvorio je novoizgrađeni i potpuno opremljeni dječji vrtić DV Sveta Klara u trenutku kada glavnom gradu kardinalno nedostaje dovoljno vrtićkog smještaja.

Trenutačna vlast pohvalila se kako je ovo 14. vrtić koji je realiziran u njihovom mandatu. Do sada je ova gradska uprava u dječje vrtiće uložila više od 75 milijuna eura. Do 2027. godine Zagreb će imati 28 novih vrtića, čime će se značajno osnažiti dostupnost i kvaliteta vrtićke skrbi u svim dijelovima grada.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je prije pitanja novinara kako je Grad Zagreb osnovnim školama izdao preporuku da se zabrani korištenje mobitela za učenike, piše Zagrebinfo. Izuzetak su učenici kojima je mobitel potreban za potrebe nastave iz nekih posebnih razloga. Gradonačelnik Tomašević je pak najavio da će si u dogovoru s predsjednikom gradske skupštine Mišićem povećati plaću, , a predsjedniku skupštine će smanjiti plaću.

- Moja plaća će se povećati neto za nešto manje od 300 eura, a njemu će se smanjiti za nešto manje od 200 eura. Sukladno tome će se povećati plaće i zamjenicima gradonačelnika, a smanjiti potpredsjednicima gradske skupštine - rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na tradicionalan nedostatak stanova i apsurdno visoke cijene stanova koji zadaju probleme i građanima, ali i studentima koji dolaze u Zagreb. Komentirao je i novi GUP.

- Cijene rastu desetljećima bez obzira na dosadašnji liberalan GUP. Grade se zgrade, a nema mjesta za vrtiće u nekim kvartovima. Studentski domovi su u nadležnosti države. Mi smo spremni surađivati. Dati zemljište ili kako već možemo pomoći - rekao je gradonačelnik.