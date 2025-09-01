Prijeteći mail stigao je na adresu Policijske uprave zagrebačke, 24sata i samo Gradsko poglavarstvo. Policija češlja zgradu Gradskog poglavarstva, još se ne zna je li dojava lažna
JEZIVA DOJAVA
Medijima stigao mail o bombi u Tomaševićevom uredu: Dva kata Poglavarstva evakuirana!
Čitanje članka: < 1 min
Redakcija 24sata ranije danas je zaprimila mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo: u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ured referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, Sandre Rončević.
Počinitelj u poruci tvrdi da će ovima zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'.
Iz PU zagrebačke kažu da je policijsko postupanje u tijeku, a glasnogovornica Grada Zagreba potvrdila je da su evakuirali zaposlenike.
- Dobili smo dojavu, evakuirani su 3. i 4. kat. Policija vrši očevid - rekla je Dinka Živalj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku