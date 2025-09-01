Obavijesti

News

Komentari 1
JEZIVA DOJAVA

Medijima stigao mail o bombi u Tomaševićevom uredu: Dva kata Poglavarstva evakuirana!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Medijima stigao mail o bombi u Tomaševićevom uredu: Dva kata Poglavarstva evakuirana!
Foto: J. Galoić

Prijeteći mail stigao je na adresu Policijske uprave zagrebačke, 24sata i samo Gradsko poglavarstvo. Policija češlja zgradu Gradskog poglavarstva, još se ne zna je li dojava lažna

Redakcija 24sata ranije danas je zaprimila mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo: u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ured referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, Sandre Rončević.  

Počinitelj u poruci tvrdi da će ovima zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'. 

Iz PU zagrebačke kažu da je policijsko postupanje u tijeku, a glasnogovornica Grada Zagreba potvrdila je da su evakuirali zaposlenike.

- Dobili smo dojavu, evakuirani su 3. i 4. kat. Policija vrši očevid - rekla je Dinka Živalj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
BLOKIRAN PROMET

FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Duge kolone stvorile su se u poslijepodnevnim satima na autocesti A4 Zagreb–Goričan nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradao motociklist...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025