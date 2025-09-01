Medijima stigao mail o bombi u Tomaševićevom uredu: Dva kata Poglavarstva evakuirana!

Redakcija 24sata ranije danas je zaprimila mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo: u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ured referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, Sandre Rončević.

Počinitelj u poruci tvrdi da će ovima zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'.

Iz PU zagrebačke kažu da je policijsko postupanje u tijeku, a glasnogovornica Grada Zagreba potvrdila je da su evakuirali zaposlenike.

- Dobili smo dojavu, evakuirani su 3. i 4. kat. Policija vrši očevid - rekla je Dinka Živalj.