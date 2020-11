Tomašević: Ovo je sad šansa da maknemo Bandića i HDZ s vlasti

<p>Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>Tomislav Tomašević</strong> poručio je u ponedjeljak da su predstojeći lokalni izbori šansa kakva se ne propušta.</p><p>- Mislim da je ovo sada šansa kakva se ne propušta da konačno, nakon 20 godina, maknemo <strong>Milana Bandića</strong> s vlasti. Ne samo Milana Bandića, nego i HDZ, jer ako HDZ dođe na njegovo mjesto sa svom tom klijentelističkom mrežom, to će više-manje biti ista stvar - Bandić plus model - što se vidi i na Bloku Badel - ocijenio je Tomašević u izjavi novinarima prije sjednice Gradske skupštine. </p><p>Tomašević je dodao i kako "doista ne vidi zbog čega HDZ i dalje drži ljestve Bandiću", jer, dodao je, premijer <strong>Andrej Plenković</strong> više ne ovisi o njegovim rukama u Hrvatskom saboru.</p><p>Upitao je i zašto su HDZ-ovi gradski zastupnici "rukama i nogama" najprije kritizirali model oko Bloka Badel da bi onda "zbog miga, očito s vrha" to ipak Bandiću izglasali. </p><p>- Znači, tu nema ništa novo, čak mislim da je time HDZ odustao od Grada Zagreba za ove lokalne izbore jer je potpuno nejasno kako misle objasniti takav Kopernikanski zaokret u svojim redovima - rekao je.</p><p>Zamoljen za komentar špekulacija o tome da bi HDZ-ov potencijalni kandidat za gradonačelnika Zagreba mogao biti<strong> Damir Vanđeli</strong>ć, Tomašević je rekao da bi s komentarom "malo pričekao". </p><p>- On je izabran za ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba. Mislim da bi bilo potpuno neprimjereno da netko tko je tek došao na mjesto ravnatelja Fonda za pola godine odlazi u predizbornu utrku za gradonačelnika Zagreba. Ali, Bože moj, HDZ vlada ovom zemljom i vjerojatno je to njima normalno, tako da ni taj scenarij ne isključujem. Ali, mislim da bi to bilo u najmanju ruku neprimjereno - istaknuo je. </p><p>Tomašević, koji je ranije najavio kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika, ocijenio je kako bi bilo dobro da na lijevo-liberalnom spektru bude što manje kandidata već u prvom krugu kako bi se glasovi što manje rasipali.</p><p>- A u drugom krugu, mislim da je minimum da svi s lijevo-liberalnog spektra podrže onog tko uđe u drugi krug protiv ili Milana Bandića ili HDZ-ovog kandidata, to ćemo još vidjeti - istaknuo je.</p><p>Osvrćući se na današnji nastavak sjednice Gradske skupštine, Tomašević je rekao kako očekuje da "Bandić-HDZ koalicija" bude postojana te podsjetio da su HDZ-ovi zastupnici na sjednici dosad podržali sve Bandićeve prijedloge.</p><p>- Jedino gdje nisu je kada su, nakon pauze, napustili sjednicu za vrijeme Izvješća o radu gradonačelnika Bandića - podsjetio je i dodao da su to uspjeli iskoristiti i srušiti gradonačelnikovo "izvješće o neradu" za vrijeme potresa, epidemije i GUP-a i Zagrebačkog Manhattana.</p><p>- Tako da je to jedina točka za sada koja je 'pala' na ovoj sjednici Skupštine - podsjetio je.</p>