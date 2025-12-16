Tomašević: Proračun raste manje od inflacije, kako da smanjim porez na dohodak?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je u utorak da je gradski proračun za sljedeću godini veći za oko dva posto, no rast inflacije procjenjuje se na 2,8 posto, stoga nema prostora za smanjenje stope poreza na dohodak u Zagrebu. ''Povećavaju se planirani prihodi od poreza na dohodak, ali povećanje cijelog proračuna iznosi oko 2 posto, a službena procjena inflacije Ministarstva financija je 2,8 posto. Dakle, proračun raste manje od planirane stope inflacije. Po kojoj bismo logici mi mogli smanjiti stopu poreza na dohodak ? '', kazao je gradonačelnik Tomašević na aktualnom satu u Gradskoj skupštini.

Time je odgovorio na pitanje HDZ-ovog zastupnika Mislava Hermana o tome planira li Grad smanjiti stope poreza na dohodak, koje trenutno iznose 23 i 33 posto.

''Prihodi od poreza na dohodak, prema prijedlogu proračuna, rastu za nemalih 170 milijuna eura. Pitam vas, po ne znam koji put, je li proračun slagan po Grunfovoj ekonomskoj doktrini koja kaže da je najbolji porez onaj koji se nikad ne smanjuje ili je napokon došlo vrijeme da se u Zagrebu smanji maksimalne zakonski dozvoljene stope poreza na dohodak'', rekao je Herman.

Porez na dohodak u glavnom je gradu uvijek bio najveći u Hrvatskoj, poručio je Tomašević.

''Tako je bilo i dok te vi bili predsjednik Skupštine, kao i za vrijeme drugih gradonačelnika. Zagreb ima više proračunskih korisnika nego cijela država, njih 330. Uz to, subvencioniramo javni prijevoz, kulturne ustanove i dječje vrtiće, itd.'', naglasio je.

Zastupnica Dragana Turkalj (Nezavisna lista Marije Selak Raspudić) pitala je gradonačelnika zbog čega i dalje štiti svog stranačkog kolegu Gorana Đulića, kojeg je USKOK optužio da je koristio svoj utjecaj ne bi li degradirao zaposlenike Ustanove za upravljanje sportskim objektima koji su dali iskaz protiv bivšeg ravnatelje Koste Kostanjevića.

''Umjesto jasne i nedvosmislene osude, vi ste taj slučaj relativizirali. Time ste poslali poruku svim zaposlenicima gradskih ustanova da će biti degradirani ako progovore, a zviždačima da budu kuš'', rekla je Turkalj.

''Niti vi niti ja nismo vidjeli optužnicu, a o sadržaju optužnice tek se treba očitovati sud, da bi sudski postupak uopće mogao početi. On smatra da nije kriv i ja nemam razloga ne vjerovati mu. Ne znam koje vi imate informacije, osim onoga što je u šturom priopćenju dao DORH'', odgovorio je gradonačelnik.

Zastupnika Tomislava Jelića iz kluba Jedino Hrvatska, zanimalo je da li se zloupotrebljava institut javnog nadmetanja tako da pojedine firme svjesno šalju uvećane ponude, kako bi na natječaju pobijedila druga firma.

''Izrada projekta rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj košta 50 tisuća eura, a izrada projekta za pišljivi poslovni prostor u Slovenskoj 27 tisuća'', kazao je.

''Grad je donio pravilnik prema kojemu za određene cifre može ići direktna narudžbenica, a za određene cifre mora biti nekoliko ponuda, sve kako bi sustav bio transparentniji'', napomenuo je Tomašević.

Na pitanje o ponovnom otvaranju Kina Europe, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet odgovorio je da je na zgradi kina potrebno demontirati krov te postaviti brojne zahtjevne instalacije, za što je potreban kran.

''Pokazalo se da je jedino mjesto gdje ga se može postaviti Prolaz sestara Baković'', kazao je.

Međutim, do komplikacija je došlo zbog toga što se ispod tog mjesta nalazi podrum u vlasništvu Državnih nekretnina, a koji je u zakupu, dodao je Korlaet

''Nakon brojnih sastanaka, uspjeli smo ispregovarati da se taj zakup obustavi i da ga Grad preuzme. Radi se nacrt ugovora o zakupu i nakon toga bi napokon izvođač mogao bitu uveden u gradilište, a rok za izvedbu je 19 mjeseci'', rekao je zamjenik gradonačelnika.