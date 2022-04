Tomašević sprema novi, veliki projekt: 'Do kraja 2022. godine tramvaji će voziti Heinzelovom'

Krećemo s proširenjem tramvajske mreže. U zadnjih 20 g. nije postavljen ni metar novih pruga, a do kraja 2022. očekujemo da će biti izdane dozvole za trasu po Heinzelovoj, od Zvonimirove do Vukovarske, a potom će voziti do Savišća, poručio je na Twitter zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Otkrio je pratiteljima da će projekt biti financiran od strane fondova Europske unije.

- Grad Zagreb će u suradnji s Ministarstvom prometa i uz pomoć EU fondova, do kraja godine nabaviti oko 60 novih autobusa i pokrenuti proces nabave 20 novih tramvaja. Do kraja mandata očekujemo da će zagrebačkim cestama prometovati čak 60 novih tramvaja - zaključio je gradonačelnik.

Pratitelji su mu čestitali na toj objavi, a neke je zanimalo hoće li biti u planu i pruge do Španskog ili Laništa.



Tramvajska pruga u Zagrebu je uvedena 1891. godine kada su tramvaje vukli konji. Godine 1910. tramvajska je mreža elektrificirana, a danas tramvajsku mrežu čini 116.3 km pruga. Promet je organiziran u petnaest dnevnih i četiri noćne linije.

