Tomašević: 'Spremni smo ne biti u vladi, a tražimo i od Mosta i DP-a da podrže manjinsku vlast'

Gradonačelnik grada Zagreba i jedan od koordinatora stranke Možemo! Tomislav Tomašević održao je danas redovnu konferenciju za novinare. Tomašević je komentirao i rezultate parlamentarnih izbora.

Na pitanja novinara o suradnji s Mostom, Tomašević je kazao kako su oni bili jasni i prije izbora, a da sada ''druge stranke petljaju".

- Idealno je da dođe do formiranja vlade od centra na lijevo. Podržali bismo SDP-ovog mandatara. Ako dođemo do pat pozicije i ako se to ne dogodi, ne možemo ući u suradnju s desnim strankama, a ni oni s nama - rekao je Tomašević.

- Sad je prilika za Most i Domovinski pokret da pokažu da im je interes boljitak RH. Spremni smo ne biti u vladi, tražimo to i od njih, da se podrži manjinska vlada SDP-a - dodao je Tomašević.

Sandra Benčić je već u četvrtak razgovarala s Peđom Grbinom, a Tomašević je još istaknuo da očekuju da DP i Most budu na visini obećanja građanima.

Komentirao je i novu objavu Nikole Grmoje.

- To je dinamika između Mosta i DP- a. Situacija je obostrana - mi ne želimo njih u vladi, oni ne žele nas. Međutim postoji opcija da SDP, koji je ideološki između nas i njih, sastavi manjinsku vladu, uz našu potporu iz parlamenta i da odradimo ovaj antikorupcijski element - kazao je Tomašević.

Pojasnio je da se cijela oporba u prošlom sazivu slagala oko pitanja borbe protiv korupcije, lex AP-a i Turudića te da bi se oko toga i sada mogli složiti.