Tomašević: U rebalansu proračuna su smanjena sredstva za obrazovne ustanove

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u utorak da su u rebalansu proračuna za 2026. smanjena sredstva za 11 obrazovnih ustanova, među kojima je i Centar za autizam, jer se ti projekti neće moći provesti ove godine, već će se s gradnjom početi iduće.

Koalicijski partner SDP izrazio je nezadovoljstvo jer se u rebalansu proračuna, koji će biti na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine, smanjuju sredstva za 11 obrazovnih ustanova, ukupno za 16,5 milijuna eura, među kojima je i Centar za autizam - Oporovec, za koji je danas Grad uspio ishoditi građevinsku dozvolu nakon više od 20 godina najava,

Tomašević je rekao da je upravo to razlog.

"Ako imate projekte koji se 20 godina nisu uspjeli razmrsiti, a mi smo to uspjeli, onda dođe situacija da nekad kasnimo u odnosu na realizaciju. To ne znači da to nećemo realizirati", rekao je.

"Smanjenje na toj stavci je zato što nećemo moći početi graditi ove godine nego ćemo početi graditi sljedeće. Zato će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude, kad neće biti realiziran", objasnio je Tomašević.

Gradonačelnik je istaknuo da to što su uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu za Centar za autizam znači da su završili najteži dio pripreme bilo kojeg projekta.

Najteži procesi su uvijek imovinsko-pravni i izdavanje dozvole, što znači dobivanje suglasnosti od svih javnopravnih tijela, prvenstveno državnih.

Odbacio je tvrdnje oporbe da se rebalansom troškovi administracije povećavaju za 11 milijuna eura, rekavši da se rebalans bavi povećanjem plaća u cijelom sustavu Grada Zagreba.

"Za, 6,7 posto su podignute plaće u svim dječjim vrtićima što je gotovo 8000 zaposlenih, u Gradskoj upravi što je nešto više od 3000 zaposlenih, vatrogascima i isto tako u kulturnim ustanovama", istaknuo je Tomašević.

Naglasio je da se radi o više od 40 milijuna eura za povećanje plaća u svim tim kategorijama, što je usklađenje s inflacijom. Podsjetio je i da svake godine povećavaju plaće u cijelom sustavu.

Kad se govori o administraciji, Tomašević kaže da je na današnji dan u odnosu na 4. lipnja 2021. kad je preuzeo upravljanje Gradom, u Gradskoj upravi 21 zaposlenik manje.

S novim preustrojem Gradske uprave Ured gradonačelnika preuzeto je oko 50 zaposlenika iz gradskog ureda za graditeljstvo i obnovu, to jest cijeli sektor za javne površine i uređenje grada. To je, istaknuo je, najveći dio razloga zašto se u rebalansu povećavaju troškovi Ureda gradonačelnika.

Na Gradskoj skupštini bit će i točka vezana za parkiranje. Mijenja se kažnjavanje situacije kad se ne poštuju parkirna mjesta ispred dječjih vrtića gdje se može samo zaustaviti na 15 minuta kako bi se djecu dovezlo do vrtića i nakon toga otišlo. U tom smislu će se znatno povećati kazne kako bi se to poštivalo, rekao je.

Po hitnom postupku na sjednicu će doći i pitanje Cibone, Gradska skupština treba dati suglasnost Zagrebačkom holdingu i njegovim tvrtkama kćerima da svoja potraživanja prema Ciboni pretvore u dionice kao što je to već učinjeno prema Gradu Zagrebu.

Bit će i točka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i to zato jer ih je inspekcija Ministarstva uprave upozorila da do 1. listopada moraju uskladiti tu odluku koja je iz 2010. i koja u nekom tehničkom dijelu nije dovoljno usklađena s postojećim propisima.

"Želim jasno reći da nikakva prava ni mene niti mojih zamjenika neće povećavati, niti koeficijent, niti plaća niti bilo što drugo. Tako da odmah te spinove koje očekujem možemo demantirati", poručio je Tomašević.