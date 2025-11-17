Tomašević u Vukovarskoj zapalio svijeće za žrtve

Hrvatska se s boli prisjeća Vukovara i Škabrnje. Diljem zemlje se građani okupljaju kako bi zapalili svijeće i odali počast žrtvama masakara. U Vukovarskoj ulici u Zagrebu, svijeću je zapalio i gradonačelnik Tomašević.

- Sa svojim sam suradnicima večeras zapalio svijeće uz Ulicu grada Vukovara uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - napisao je Tomašević na Facebooku.