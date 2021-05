Premijer je isto zatražio od direktora poduzeća da daju mandate na raspolaganje, kao što sad tražimo i mi. To je 27 gradskih ministara, naše je pravo da imenujemo nove pročelnike na temelju javnog natječaja i nove direktore u Holdingu, koje ne moramo birati na natječaju, ali mi to želimo, izjavio je Tomislav Tomašević, izgledni novi gradonačelnik Zagreba i pokrenuo lavinu reakcija u metropoli. Tomašević je osvojio 147.631 glas ili 45,13 posto glasova birača koji su pristupili izborima u Zagrebu. To je više glasova nego što su drugi (Miroslav Škoro), treća (Jelena Pavičić Vukičević), četvrti (Davor Filipović) i peti (Joško Klisović) na izborima osvojili zajedno. Ipak, manje glasova osvojila je lista platforme Možemo! za Skupštinu Grada Zagreba.