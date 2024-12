Tomaševiću direktor Plinare dao ostavku i poručio: 'Nisam fikus'. U pozadini je sigurnost građana

Davor Mayer, direktor Gradske plinare Zagreb je upravo podnio ostavku na tu funkciju nakon točno godinu dana otkako ga je gradska uprava i uprava Zagrebačkog holdinga izabrala na tu funkciju. Ovo je četvrti direktor GPZ-a u tri i pol godine mandata zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Gradska plinara je tvrtka koja upravlja cijevima i infrastrukturom i ne radi se o sestrinskoj tvrtki Gradska plinara Zagreb- Opskrba koja je izgubila kao dobavljač opskrbu plinom i uzrokovala niz problema građanima. Mayer je inače najpoznatiji kao energetski stručnjak, bio je i član uprave Ine koji se našao na udaru jer je svjedočio protiv Ive Sanadera u procesu za za uzimanja mita od MOL-a kako bi Hrvatska prepustila toj mađarskoj tvrtki kontrolu nad Inom.

Oporbena stranka Plavi grad je priopćila da je Mayer dao ostavku jer se nedovoljno ulagalo u sigurnost opskrbe.

- Razlozi ostavke su neinvesticije održavanja infrastrukture u protekle 4 godine koje iznose manje od 18% od potrebitog čime se izravno ugrožava sigurnost građana. Direktor je dolaskom na svoju funkciju zatekao protuzakonito sudužništvo Gradske plinare pri čemu je založena sva imovina GPZ-a - objavili su iz te stranke.

Neslužbeno nam je ova informacija potvrđena. Prema našim informacijama, Mayer je tražio dodatni novac kako bi mogao prekontrolirati oko 40.000 plinskih instalacija u kućama i stanovima. Zakon propisuje da u slučaju nesreće, kazneno odgovara direktor. Kako neslužbeno doznajemo, Mayer je pregovarao i s regulatorom Herom i Zagrebačkim Holdingom i Vladom da promjeni zakon i da se osiguraju novci kako bi instalacije bile pregledane jer su sadašnje tarife koje je propisao regulator Hera jednostavno nedostatne.

- On nije imao novac da provede kontrole koje nisu rađene još od bivše vlasti. Jedino je kod nas propisano da se nakon zamjene brojila koje idu svakih 10 godina, moraju provjeriti i instalacije u privatnim objektima. Za to nije ima ljudi na tržištu, nije imao novca, a trebao je kazneno odgovarati. Ovaj problem se mora riješiti, a njegova ostavka je svojevrsna šok terapija da ukaže na to. Ostalo je preko 40.000 nepregledanih instalacija, sigurnost još nije ugrožena, ali će biti ako se ništa ne promjeni u sljedećem razdoblju - kaže nam sugovornik koji je upućen s razlozima ostavke.

Sam Mayer nam je potvrdio ostavku, ali u detalje nije htio ulaziti. Ipak, iz njegovih izjava je sasvim jasno da je nezadovoljan sporošću odlučivanja.

- Puno je problema unutar Gradske plinare, ali i u odnosima s regulatorom i vlasnikom. Neke stvari sam pokušao promijeniti, neke sam pokrenuo, ali kada sam vidio da više ništa nisam mogao napraviti, vrijeme je da se maknem jer ne želim glumiti fikus. Činjenica je da se stvari presporo rješavaju. Nisam s nikim ušao u sukob, ali imamo drugačije poglede. Pametnije je zato da se maknem i upozorim na stvari koje se moraju mijenjati - rekao nam je diplomatski Mayer.