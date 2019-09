Tomislav Josić: 'Pravosudni sustav radi u službi politike'

Sudski postupak Saši Sabadošu, tvrde u vukovarskom Savjetu za branitelje, trajao je šest godina, a za to vrijeme presuđeno je, rekordnom roku, 30-torici branitelja koji su razbijali dvojezične ploče po Vukovaru.

- Darko Pajčić je 12.9.2013. godine razbijao dvojezičnu ploču postavljenu na zgradu Policijske postaje Vukovar, kao što su radili i drugi branitelji mjesecima prije toga. Sa druge strane ceste našao se policajac Saša Sabadoš koji se zaletio u Pajčića i nabio ga na zid. Tom prilikom je Pajčić zadobio brojne ozljede glave zbog koji je dugo bio u komi a potom na kraju i preminuo. Policija je isti dan podignula kaznenu prijavu protiv Darka Pajčića i Roberta Horvata za uništavanje državne imovine, odnosno ploča.

Policija nikada nije podignula kaznenu prijavu ili disciplinsku mjeru protiv svog djelatnika Saše Sabadoša. Darko je u tijeku svog kaznenog postupka umro, a devet mjeseci od počinjenja kaznenog djela DORH je pokrenuo kazneni postupak protiv Sabadoša. U postupku protiv Sabadoša je promijenjeno pet sudaca; iz nekih formalnih razloga kao što su razdvajanje sudova, trudnoća sutkinje, prelazak suca na viši sud i slično.

Sve te statusne promjene sudaca i suda obrana Saše Sabadoša je vješto koristila za ponovna saslušanja velikog broja svjedoka, sve kako bi doveli do zastare postupka. To je postalo primjer neučinkovitog pravosuđa. Presuda je donesena dva mjeseca prije same zastare. Sabadoš je proglašen krivim i dobio je 6 mjeseci zatvora, na godinu dana uvjeta. Dobio je kaznu kao i svi oni koji su razbijali dvojezične ploče. Redovitim putem je otišao u mirovinu i danas se nalazi u Njemačkoj. Dvije unutrašnje kontrole MUP -a rekle su da je Sabadoš postupao u skladu s pravilima službe no iz ove presude vidi se da to nije tako - istaknuo je Tomislav Josić koji je i sam presuđen za uništavanje ploča, odnosno za huškanje branitelja na uništavanje državne imovine.

'Sabadoš dobio istu kaznu kao i branitelji koji su razbijali ploče'

U isto vrijeme hrvatski policajac koji je tada radio u PP Vukovar Igor Gilja sam je maknuo dvojezičnu ploču sa zgrade postaje, za vrijeme svoje dužnosti, i suspendiran je isti dan, nakon čega je dobio otkaz.

- Još traje postupak Marijanu Živkoviću, također za razbijanje ploče. Na prvostupanjskom sudu u Vukovaru je bio oslobođen, a onda je na drugostupanjskom sudu u Puli sud nije bio zadovoljan sudskim vještakom kojega je sud odredio pa je presuda poništena. Izgleda da Marijan mora biti proglašen krivim za to što je učinio i mora trpjeti u tišini da ne bi vrijeđao nečije osjećaje - dodao je Josić i napomenuo kako je Sabadoš dobio istu kaznu kao i branitelji koji su razbijali ploče.

Gradsko vijeće Vukovara bi za oko mjesec dana na svojoj sjednici trebalo donijeti odluku o postavljanju dvojezičnih ploča.

- Ustavni sud je u svom nedavno naputku prema Gradskom vijeću dalo za pravo da Grad odlučuje o tome hoće li postaviti dvojezične ploče ili ne. U prvoj odluci je Ustavni sud jasno rekao da je vlada Zorana Milanovića prekršila ustavni zakon ploče su postavljene protuustavno. No, od vladajućih nitko nije odgovarao za to što su napravili, a niti neće iako su kršili zakon. Trebali bi. Nakon svega branitelji se pitaju koliko vrijedi život jednog hrvatskog branitelja u RH. Vrijedi kao jedna plastična ploča sa dvojezičnim natpisom, a to je sramotno - istaknuli su članovi Savjeta branitelja grada Vukovara.

- Vukovar nije spreman za dvojezične ploče; kada se sa ulica maknu oni koji bi trebali biti procesuirani, onda je to moguće, a kako mi napredujemo, to će biti za 50 godina - rekli su i dodali kako o mogućem prosvjedu branitelja, o kojemu se posljednjih dana piše po medijima, odlučuje isključivo gradonačelnik Ivan Penava.