Obavijesti

News

Komentari 21
U TRI ĆOŠKA... PLUS+

Tomislav Klauški: Dabrina hrabrost isparila je s kritikama, kao i Pavelić pri kraju rata

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Tomislav Klauški: Dabrina hrabrost isparila je s kritikama, kao i Pavelić pri kraju rata
Foto: Facebook

I tako, pjesme nekad znače sve, nekad ne znače ništa. Desnica hrabro provocira ustaštvom, a kad se nađe na udaru javnosti ili pravosuđa, počne se izvlačiti

Admiral

Josip Dabro prkosno je poručivao liberalima “neka pate” zbog njegovih stihova o “grobnici od zlata za vođu svih Hrvata”, a onda pronalazio nevjerojatne načine da uvjeri javnost kako nije pjevao o Anti Paveliću. Zbog čega bi onda liberali trebali patiti?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'
TRČAO ZA NAŠOM SKIJAŠICOM

Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'

Čehoslovački vučji pas je pun temperamenta, ali i hrabar! On je odan gospodaru, ali sumnjičav prema strancima, otkriva hrvatski uzgajivač o psu kakav je, vjerojatno, postao zvijezda Olimpijskih igara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026