I tako, pjesme nekad znače sve, nekad ne znače ništa. Desnica hrabro provocira ustaštvom, a kad se nađe na udaru javnosti ili pravosuđa, počne se izvlačiti
Tomislav Klauški: Dabrina hrabrost isparila je s kritikama, kao i Pavelić pri kraju rata
Josip Dabro prkosno je poručivao liberalima “neka pate” zbog njegovih stihova o “grobnici od zlata za vođu svih Hrvata”, a onda pronalazio nevjerojatne načine da uvjeri javnost kako nije pjevao o Anti Paveliću. Zbog čega bi onda liberali trebali patiti?
